Eclipse Solar em Escorpião e como ele afeta seu signo

25 out 2022, 16h36

Por Viviane Pettersen 25 out 2022, 16h36

Nesta terça-feira (25), fomos invadidos com uma energia intensa e igualmente transformadora. O Sol encontrou com a Lua no signo das profundezas, Escorpião, originando, assim, o Eclipse Solar. Nesta última semana de Outubro, todos os signos sentem essas vibrações, cada um em um setor (a ser definido também pelo Mapa Astral individual). Contudo, o que pode a Astrologia pode nos explicar sobre esse momento?

Entre razão e emoção, qual é a saída?

Todo momento de Eclipse traz para nós o poder da razão e da emoção. Por estarem em evidência, Sol e Lua nos oferecem encaminhamentos que normalmente não sentimos tanto (mas, deveríamos). Em um Eclipse Solar, o Astro-Rei segue em evidência e nos presenteia com luz e energia tudo aquilo que precisamos enxergar de fato. Por estar em Escorpião, essa luz se volta ao nosso interior, aos nossos sentimentos e emoções mais profundas. É como se nossos segredos fossem revelados, se aquilo que tentamos esconder – por medo, insegurança ou falta de conhecimento – nos pedisse uma chance de ser vivenciado. Para este período, que dura, em média, 6 meses, podemos sentir o desafio nos chamando: tudo para que nossas vontades e desejos possam, de fato, serem vivenciados.

Olhar para dentro para seguir

Isso tudo tem somente uma solução: para enfrentar o novo, é necessário encerrar com o que não nos agrega. Por isso, para esta energia de Eclipse, além de Vênus, que também está em Escorpião, tudo o que for importante (em especial nossas relações e nossas paixões, incluindo a vida e nossa carreira) poderão encontrar sinais do universo que nos encaminhem a fazermos novas escolhas e decisões. É chegado o momento de olharmos de frente para o que precisamos encerrar e abrir espaço para o renascimento e a regeneração. E lembrar que, para os próximos 6 meses, tudo que te incomoda, te transforma.