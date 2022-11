Viagem certeira! Os países que cada signo deveria visitar

Pode falar a verdade: viajar está entre os maiores prazeres da vida! Mas com tantas opções de lugares para visitar, nem sempre é fácil decidir o destino para aquelas férias dos sonhos, não é? E se você está em dúvida, saiba que a astrologia pode ajudar: levando em conta a personalidade e arquétipos, é possível encontrar os países ideais para cada signo.

A astróloga Vic Costa, do Astrocentro, trouxe algumas indicações para levar em consideração ao planejar o seu próximo embarque.

Áries

Como os arianos são aventureiros, corajosos e cheios de energia, o destino deve conter atrativos que vão satisfazer esse lado mais audacioso dos arianos. Outra característica comum deste signo é o gosto pela natureza e, consequentemente, por desbravar lugares novos. Por isso, o Chile, que já foi considerado o país mais aventureiro e combina com quem gosta de adrenalina, pode ser uma ótima pedida. Além disso, as paisagens chilenas são de tirar o fôlego e vão surpreender os nativos desse signo.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus e, por isso, têm uma ligação com a estética, com o luxo e com o belo. O conforto e a comodidade são essenciais para esses nativos, que também gostam de desfrutar de outros prazeres, principalmente os relacionados à alimentação! Por tudo isso, o taurino pode se dar muito bem na Itália. Além da beleza natural do lugar ser encantadora, a tranquilidade e as atividades culturais combinam com as energias de Touro.

Gêmeos

O geminiano possui um espírito jovial e é muito comunicativo, além de adorar conhecer lugares e pessoas novas! O tédio não pode ser parte da viagem desses nativos. Conhecer culturas exóticas e diversas é a cara de Gêmeos, que é caracterizado pela sua duplicidades. Por isso, a Tunísia, que se situa entre o Ocidente e o Oriente, pode ser um país em que os geminianos vão se sentir bem. Além de ter uma localização interessante no mapa, é um lugar cosmopolita, acolhedor e possui paisagens lindas.

Câncer

Os cancerianos são conhecidos pela sua sensibilidade e também são muito ligados ao passado. Por isso, gostam de lugares que tenham história, que sejam acolhedores e intimistas. Comer bem também é uma das prioridades desse nativo na hora de escolher o destino da viagem. Por isso, a Áustria, que é conhecida por despertar a paixão, pode ser muito agradável para os nativos de Câncer. Além disso, esse país também é famoso pela sua produção de chocolate.

Leão

Os leoninos são muitos alegres, comunicativos e adoram atenção. Eles precisam se sentir bem recebidos e também prezam por lugares luxuosos. Seoul, na Coréia do Sul, pode ser um destino muito bom para esses nativos, por ser um local diferenciado, repleto de templos tradicionais misturados com modernos arranha-céus. O ritmo acelerado e vibrante do local também combina muito com os leoninos, que não gostam de ficar parados e adoram uma festa!

Virgem

Os virginianos podem não ser muito adeptos de lugares barulhentos e superlotados, preferindo passeios ligados à natureza ou cultura. Esses nativos adoram conhecer sobre a história do lugar e vão adorar os destinos repletos de museus e atividades culturais. Por isso, a Alemanha, que é conhecida pelo senso de ordem e pela disciplina, além de suas paisagens e sua história, é um destino que agrada os virginianos.

Libra

Os librianos são sensíveis e românticos, além de possuírem um senso artístico aguçado. Eles gostam de se sentir acomodados, comer em bons restaurantes, fazer compras e se vestir bem. Uma viagem para contemplar artes, conhecer museus e teatro é muito atrativa para esses nativos. Por isso, a Holanda, que abriga o museu de Van Gogh, é um destino que esses nativos vão aproveitar muito.

Escorpião

Para os escorpianos, que são intensos e estão em um processo constante de transformação de si mesmos, as viagens são experiências muito marcantes. Eles gostam de destinos que mexam com a emoção e que vão garantir que a pessoa que voltar de lá não seja a mesma que foi. A Noruega é um país que vai agradar esses nativos, por ser um lugar com magníficas histórias antigas e povos desbravadores, o que aguça a curiosidade dos escorpianos, que adoram mistérios do passado. Esse país também tem paisagens exuberantes.

Sagitário

Os sagitarianos são viajantes por natureza, movidos por sua curiosidade de estudar e conhecer coisas novas. Eles também são pessoas otimistas e divertidas, que gostam de estar sempre fazendo algo diferente. A Argentina combina com o espírito aventureiro e animado desses nativos, e também possui muitos mercados, lojas e bares para que os sagitarianos possam se divertir.

Capricórnio

Os capricornianos são conhecidos por sua postura mais séria e racional. Por isso, para agradá-los é preciso pensar em classe, economia e muito conhecimento. Por isso, o Reino Unido é um destino quase perfeito para eles, porque até mesmo o jeito fechado desse nativo combina com o jeito inglês. É um país em que as pessoas são educadas, tradicionalistas e decididas, o que encanta os capricornianos.

Aquário

Os nativos de Aquário gostam de tudo que é fora do convencional e, por isso, buscam destinos exóticos, modernos e que proporcionem o sentimento de liberdade (porque eles odeiam se sentir presos!). Além disso, esses nativos também prezam pelas noções de fraternidade e igualdade, que podem ser encontradas na Suécia, país que vai fazer com que esses nativos fiquem encantados.

Peixes

Os nativos de Peixes são sensíveis e adoram se sentir acolhidos, além de se preocuparem muito com a sua espiritualidade. Por isso, destinos que proporcionem vivências com muito misticismo, história e peso emocional são perfeitos para esses nativos. Portugal, por ser o país colonizador do Brasil, ser repleto de história religiosa e possuir paisagens apaixonantes, é um destino que os piscianos vão adorar!

