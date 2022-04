Horóscopo semanal: as previsões de 18/04 a 24/04

Áries: Ainda com o impacto da Lua Cheia em Libra do último sábado, você estará mais focada em construir bases sólidas para a vida, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. É momento agora de colocar na balança o que é necessário para dar passos mais seguros e firmes, seja para melhorar a sua relação com a pessoa amada ou modificar o que for necessário para o amor prevalecer. Para quem está em busca de um novo amor, esteja atenta aos sinais do universo trazendo uma pessoa especial.

Touro: Com a chegada do Sol em seu signo, no dia 19, você estará pronta para receber toda a renovação de energia com esse ciclo. Aproveite para fazer aquela limpeza física em objetos que não usa mais, assim como em sentimentos: para vivenciar tudo que você precisa, tem que dar espaço para o novo chegar. Momento de aumento na vitalidade e mais animação, aproveite sua fase!

Gêmeos: A Lua Cheia do último sábado trouxe um movimento interessante para seu autocuidado, autoestima e para a chegada de pessoas novas e interessantes também. Use todo seu poder pessoal e sua boa comunicação para se abrir a novas possibilidades. Este movimento lunar trouxe uma nova vibração para seus próximos meses. Aproveite essa energia para iniciar projetos em parceria com quem confia e, se estiver na vibe, se abrir para novos relacionamentos.

Câncer: Marte em sua Casa de Crescimento traz força e vitalidade para colocar algumas ideias para andar. É possível que você se envolva com novos estudos e projetos de trabalho, abra-se com coragem para se colocar em todas as situações e aproveitar esse período da melhor maneira. Júpiter e Netuno no mesmo local trazem abertura de caminhos para tudo que você se colocar para fazer de coração aberto.

Leão: O Sol chega em seu setor profissional e traz energias de sobra para novidades neste setor. Você estará um pouco mais confiante, apesar de ainda precisar realizar algumas mudanças com um pouco mais de planejamento. Semana de boas novas com respostas que chegam e com oportunidades de expansão.

Virgem: Marte chega em seu setor de relacionamentos trazendo certo movimento, envolvimento e até umas pitadas mais quentes podem rolar. Se estiver em buscar de um amor, confie no seu poder de sedução que estará forte! Com parcerias e sociedades, projetos e novidades podem embalar a semana trazendo resultados positivos.

Libra: A Lua Cheia em seu signo no último sábado trouxe uma nova esfera para sua vida, com encerramentos e recomeços. Use essa energia esta semana para colocar para frente tudo que merece e tenha a coragem necessária de terminar o que precisa. Lua e Sol se encontram no seu setor pessoal e de relacionamentos trazendo novidades, equilíbrio de sentimentos e caminhos abertos para novas experiências.

Escorpião: Semana de mais introspecção, mas que servem de aprendizado para as experiências que vem passando. Vai preferir estar perto das pessoas que ama e que se sente mais confortável. Nos relacionamentos, boas energias são emanadas para fortalecimento de uma relação e, para quem deseja, se abrir, para a chegada de uma pessoa especial. Poder de sensibilidade e intuição em alta essa semana.

Sagitário: Os próximos dias serão de algumas mudanças na rotina e de alterações que trazem, no final, algumas respostas e encaminhamentos positivos, principalmente no que diz respeito ao seu trabalho. Permaneça com a mente aberta, você saberá o que deve ser feito. O setor do dinheiro pode ter novidades boas, mas saiba aproveitar os momentos de lazer também com ele.

Capricórnio: Esta semana, com o Sol chegando na sua Casa de Poder Pessoal, pode esperar por energias gostosas e até certo movimento para cuidar melhor de si mesmo e de estar com quem gosta. Nos relacionamentos, pessoas novas e com a energia bem parecida com a sua pode te chamar mais atenção do que normalmente acontece. Criatividade em alta no trabalho, aproveite!

Continua após a publicidade

Aquário: Com a chegada do Sol em seu setor familiar, assuntos de casa, com parentes e demandas que exigem sua atenção podem ficar mais evidência. Mas, nada que tire sua paz – resolva com sua praticidade de sempre. Marte em seu setor de finanças abre espaço para novos ganhos, oportunidades e dinheiro que aparece de possibilidades que até então você considerava remotas. Foco no trabalho e no seu poder de intuição para perceber os sinais.

Peixes: Marte entra em seu signo e se une a Vênus trazendo grande força de intuição e poder pessoal. Prepare-se para novas energias com parcerias de trabalho, assim como chances boas que chegam também. No amor, estará mais sedutora que nunca, encontre sua força interior e vá para a ação com o coração aberto, mas, lembre-se de não se iludir muito, certo?

Pílulas diárias

18/04: Saturno em desafio com a Lua traz o questionamento sobre o quanto estamos, de fato, responsáveis e certos sobre nossos sentimentos. Não tire de você mesma a oportunidade de resolver seu passado com medo do seu futuro.

19/04: Sol em Touro nos oferece um novo momento de concretização de sonhos e ideias. Arrisque-se, mude, escolha! Sair da zona de conforto trará a estabilidade em ser que você tanto deseja.

20/04: Lua em Sagitário traz a energia de fogo e de nos lembrar que, quanto mais criamos nossas oportunidades, mais as coisas acontecem ao nosso redor. Sem medo de tentar.

21/04: Lua chega em Capricórnio e faz um aspecto lindo com a energia do Elemento Terra. É momento de concretizar tudo que deseja. Materialize!

22/04: Vênus e a Lua se unem no céu para promover momentos de sonhar com o que é possível. Entregue-se ao que você ama de verdade – será a melhor atitude que terá em prol dos seus objetivos.

23/04: Lua em Aquário oferece uma vibe de bastante originalidade junto ao Sol taurino – e o medo de arriscar será grande. Controle os pensamentos e a ansiedade: tudo acontece quando precisa acontecer.

24/04: Cuidado com a comunicação áspera e com a vontade de sair dos trilhos pelo ímpeto. O sendo de justiça estará forte hoje, mas as palavras podem ir além e gerar má interpretações. Coloque-se com maturidade e seriedade em tudo para não ter consequências incomuns.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)