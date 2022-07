4 rituais poderosos para fazer na semana da ‘superlua’

Entramos na semana de Lua Cheia, fase lunar capaz de influenciar as nossas emoções mais profundas. E a ‘superlua’ que aconteceu ontem (13), ajudou a potencializar todos os efeitos do satélite em nosso planeta! Vale lembrar que, neste evento, o astro atinge a menor distância em relação à Terra ao mesmo tempo em que está em fase cheia. Ou seja… É hora de levantar da cadeira e colocar alguns rituais em prática para aproveitar essa energia ao máximo!

A seguir, a astróloga Lyziane Menezes revela os melhores rituais para fazer neste período e explica como podemos sentir o impacto da lua cheia em nosso dia a dia:

Fases da lua: por que influenciam a nossa energia?

Para começarmos a entender a influência deste satélite em nossa energia, é necessário saber que a Lua é regida pelo elemento ‘Água’. E por termos o nosso corpo composto majoritariamente por essa substância, acabamos sendo afetados pelo astro a um nível celular.

“Na astrologia, a lua rege a ‘Casa 4’, que fala sobre a família, o lar, os antepassados e as nossas emoções. E neste momento de aproximação provocado pela ‘superlua’, todas essas áreas acabam ganhando um maior destaque e relevância em nossas rotinas’’, explica Lyziane.

Portanto, se a Terra sente essa influência através das marés, nós sentimos por meio de nossos sentimentos.

Lua Cheia: qual impacto emocional é provocado por essa fase?

Agora que sabemos por que as fases do satélite nos influenciam, está na hora de saber o impacto específico da Lua Cheia. Bom, de acordo com a astróloga, esse período vem para “transbordar” todos os sentimentos e projetos iniciados na última Lua Nova — que aconteceu em 28 de junho.

“Está na hora de analisar e celebrar tudo o que foi conquistado nas últimas semanas. Essa fase provoca um movimento de reflexão, análise de experiências recentes e agradecimentos — tanto por vitórias quanto por desafios que nos agregaram de alguma forma”, esclarece.

E para Lyziane, o maior aprendizado que podemos ter nesta fase é a gratidão genuína: “Hoje as pessoas têm uma ideia muito ‘fake’ sobre a gratidão. Agradecemos até por coisas que nos deixam irritadas e frustradas, e esquecemos que a verdadeira gratidão também inclui um estado de alegria pelo o que recebemos”, pontua.

Portanto, Menezes indica aproveitar a ‘Lua Cheia’ para mergulhar em si mesmo e perceber as emoções que estiveram mais presentes nos últimos dias. “Não é para se julgar. Apenas aceite o que vier e agradeça por sua vida, corpo e saúde.”

Rituais para fazer na semana de Lua Cheia

Se a Lua Cheia é um momento de autoanálise, amor próprio, aceitação e celebração, nada mais justo que os rituais tragam essa energia. A seguir, você confere práticas que irão potencializar esses sentimentos:

Rituais de lua cheia

Observe que nesse momento de lua cheia, a gente vai transbordar aquilo que começou na última lua nova. Então, é um momento que inclui muito a ideia de celebração. Eu vou transbordar por meio de uma celebração aquilo que está dentro de mim.

1. Banho de ervas

“Como a lua possui essa conexão intensa com a água, sugiro que os rituais incluam banhos. Esse é um momento de estar próxima daquilo que é mais gostoso para você. Então, não dá para indicar um banho de arruda, que traz proteção e limpeza energética. Não tem nada a ver com esse período. Aqui, as ervas devem transmitir acolhimento, autocuidado e aconchego”, afirma.

Os banhos de ervas indicados por Lyziane são:

Calêndula

Camomila

Jasmim

2. Óleos essenciais

A astróloga também afirma que alguns óleos essenciais são incríveis para aumentar a nossa conexão com a Lua cheia. “Eu indico o gerânio. Faça uma automassagem com ele. Esse óleo irá promover um momento de pausa. É um respiro para que possamos celebrar o que estamos vivendo”, reitera.

3. Esteja perto da água

Visitar cachoeiras, lagos, rios e praias também traz essa conexão com o elemento água da Lua Cheia. “Sei que, muitas vezes, o ambiente urbano não permite isso. Então, recomendo usar o ‘Youtube’ ou ‘Spotify’ para ouvir playlists com sons de água, mar e chuva. Faça uma meditação escutando esses sons e mentalize que a água está te nutrindo e trabalhando suas emoções.”

4. Carta de agradecimento

A especialista também recomenda escrever uma carta de agradecimento por todas as coisas que chegaram a sua vida, sejam momentos desafiadores ou amorosos. “É importante ter esse momento para sentar e olhar como estão sendo os seus últimos 15 dias, desde que a Lua nova chegou.”

“Repito: não temos o hábito de agradecer de forma genuína. A gratidão é sobre estar feliz, e muitos ignoram isso. A alegria compõe a gratidão verdadeira. E para acessar este lugar, precisamos ter feito algo por nós mesmos recentemente.”

5. Esteja com quem você ama

E por fim, por mais simples que pareça, a astróloga indica estar com amigos, familiares e pessoas que amamos nos próximos dias. “Sair para tomar um café, conversar, festejar: tudo isso tem muito a ver com a energia da Lua Cheia. Esses também podem ser rituais que nos colocam em sintonia com o satélite.”

‘Superlua’ de hoje: como observar?

Além de aproveitar o ‘boom’ de energia que a ‘superlua’ promove, não podemos deixar de observar esse lindo fenômeno, né? O evento poderá ser visto a partir das 17h42 desta quarta (13) até às 7h49 de quinta-feira (14) em todo o território nacional.

“Para nós, a olho nu, ela parece maior e mais brilhante. Para as emoções, acontece do mesmo modo: elas ficam mais intensas e trazem conexões com a nossa criança interior”, conclui Lyziane.