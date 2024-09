Dia da cachaça: 10 receitas de drinks para fazer em casa

Uma das bebidas mais populares, a cachaça é considerada patrimônio histórico e cultural do Brasil, tendo até mesmo um dia em sua homenagem, 13 de setembro. Para comemorar, CLAUDIA convocou bares e restaurantes a compartilharem suas receitas de drinks com cachaça. Anote 10 versões e celebre com estilo!

1) Caipirinha 3 Limões

Ingredientes

100ml de cachaça

1/2 limão taiti

1/2 limão cravo

1/2 limão siciliano

5 cravos da Índia

25ml de xarope de mel

1 pau de canela

pedras de gelo

Modo de preparo

Macere todos os ingredientes em uma coqueteleira. Adicione cachaça, gelo, xarope de mel e um pouquinho de cravo da índia. Bata bastante e sirva em um copo long drink. Finalize com um pauzinho de canela na borda do copo e queime a ponta para que a caipirinha seja aromatizada.

*Receita cedida pela Churrasqueira (Rua Vinícius de Moraes, 130, Ipanema, Rio de Janeiro)

2) Banzeiro

Ingredientes

50 ml de cachaça armazenada em madeira amburana

20 ml de sumo de limão

10 ml de xarope de açúcar

10 ml de vinho tinto

30 ml de espuma de gengibre (ver receita abaixo)

1 sifão (mesmo de fazer chantilly)

Espuma de gengibre

300 g de gengibre limpo

600 ml de água

300 g de açúcar

300 ml de água

4 folhas de gelatina sem cor sem sabor

2 cápsulas de gás

Modo de preparo

Bata no liquidificador o gengibre com água e leve ao fogo. Após ferver, deixe 15 minutos em fogo baixo. Ainda no fogo, adicione o açúcar e aguarde homogeneizar. Enquanto isso, em outro recipiente, deixe a gelatina na água fria para hidratar (é só encher recipiente com água e gelo sobre as folhas).

Retire o cozido do fogo e coe, passando no mínimo três vezes para retirar o máximo de resíduo possível e evitar entupir o sifão. Dilua a gelatina na base ainda quente, usando o liquidificador (é importante que esteja doce e picante. Por fim, adicione o sumo de limão bem coado. Misture tudo, coloque no sifão, deixe gelar e ponha o gás.

Montagem

Encha um copo de uísque médio com gelo e reserve. Em uma coqueteleira com bastante gelo, adicione o limão, o açúcar e a cachaça. Bata vigorosamente. Retire a água acumulada no copo e deposite a mistura da coqueteleira. Acrescente o vinho, formando uma camada bem fina, e finalize com espuma de gengibre.

*receita do mixologista Laercio Zulu, cedida pela Tartuferia San Paolo ( Rua Oscar Freire, 155, Jardins; Rua Ferreira de Araujo, 302, Pinheiros; e Av. Roque Petrone Júnior, 1089, Morumbi, em São Paulo).

3) Casquirinha

Ingredientes

60ml de cachaça umburana

35ml de melaço

100ml de suco de limão rosa

3 ramos de coentro

Modo de preparo

Coloque o suco de limão rosa no copo com melaço. Adicione a cachaça umburana e bastante gelo. Mexa por 20 segundos, finalize com os ramos de coentro e sirva.

Continua após a publicidade

*receita cedida pelo Casquinha Bar (Rua Ferreira de Araújo, 756, Pinheiros, São Paulo)

4) Jambu Sour

Ingredientes

Pré-batch

300ml de cachaça de jambu

300ml de cachaça branca

150ml de vermute bianco APTK

150ml de xarope de açúcar

Drink

90ml de jambu sour pré-batch

15ml de suco de limão

5ml de bitter Campari

100g de gelo

1 zest de limão taiti

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes do pré-batch. Rende 900ml.

Em uma coqueteleira, adicione o pré-batch, o limão e o gelo. Bata por dez segundos e coe para uma taça coupe. Finalize com o bitter e o zest de limão taiti.

*Receita do bartender Alê D’Agostino, cedida pelo Guilhotina Bar (R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros, São Paulo)

5) Aurora

Ingredientes

50 ml de cachaça

15 ml de Grand Marnier

10 ml de Licor de menta

Modo de preparo

Em uma coqueteleira com gelo, bata todos os ingredientes e em seguida coe em dupla coagem. Sirva em um copo old fashion.

Continua após a publicidade

*Receita do bartender Luan Vitor cedida pelo Cantaloup (Rua Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, São Paulo)

6) Alzira Summer

Ingredientes

25ml de xarope de tangerina

25ml de suco de limão Tahiti

75ml de cachaça Alzira

100ml de Ginger Ale

1 rodela de laranja

Modo de preparo

Em uma taça, coloque o gelo, o xarope, o suco de limão e a cachaça Alzira. Mexa para combinar os ingredientes. Complete com Ginger Ale e mexa suavemente. Finalizar com a rodela de laranja.

*Receita cedida pela Casa La Pastina (Rua Oscar Freire, 574, Jardins, São Paulo)

7) Tá de sacanagem

Ingredientes

25 ml de cachaça envelhecida

20 ml de Aperol

20 ml de suco de limão siciliano

20 ml de Amaro

25 ml de purê de pêssego

1 cebolinha em conserva

1 damasco turco doce

Bastante Gelo

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque bastante gelo e todos os ingredientes líquidos. Bata e sirva em um copo baixo de drinque.

Para o acompanhamento, coloque uma cebolinha em conserva junto com o damasco no espetinho, ponha na borda do copo e está pronto para servir.

Continua após a publicidade

*Receita cedida pelo Caju Gastrobar (Praça Demétrio Ribeiro, 97, Loja C, Copacabana, Rio de Janeiro)

8) Macunaíma

Ingredientes

50 ml de cachaça

20 ml de suco fresco de limão siciliano

15 ml de xarope de açúcar

7,5 ml de Fernet branca

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes com gelo e coe para um copo baixo gelado e sem gelo.

*Receita cedida pelo Atsui (Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins, São Paulo)

9) Drink Sal

Ingredientes

50ml de cachaça envelhecida

10ml de Fernet Branca

30ml de Xarope de Gengibre

30ml de Suco de Limão Taiti

50ml de Água Tônica

1 Folha de Limão

Pó de Hortelã

Modo de Preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a água tônica, e bata vigorosamente. Passe o líquido para o copo long drink com bastante gelo, através de uma coagem dupla. Acrescente a água tônica e mexa levemente com a ajuda de uma bailarina. Finalize com a folha de limão no canto do copo e o pó de hortelã por cima do coquetel.

*Receita cedida pelo Sal Gastronomia (Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, e Rua Bela Cintra, 1958, Consolação, São Paulo)

Continua após a publicidade

10) Velvet Sour

Ingredientes

50ml de cachaça

20 ml de mix cítrico (10ml de limão siciliano + 10ml de limão tahiti)

25 ml de maracujá

10 ml de xarope de de amêndoas

20 ml de clara de ovo pasteurizada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes na coqueteleira com bastante gelo. Bata muito bem, depois coe para um copo. Bata de novo, dessa vez para fazer a espuminha. Coloque a bebida em uma taça Nick & Nora e enfeite com uma flor.

*Receita da bartender Márcia Martins, cedida pelo Ella Fitz (Rua dos Pinheiros, 332, Pinheiros).

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade