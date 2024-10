20 bares e restaurantes para marcar um date em São Paulo

Você se interessa por alguém, pensa em marcar um encontro para se conhecerem melhor e bate a dúvida: onde levar o (a) crush? Em uma cidade com mais de 156 mil bares e restaurantes como São Paulo, isso pode ser uma grande dúvida.

Para te ajudar, CLAUDIA selecionou 20 bares e restaurantes para dates na capital paulista. Escolha e marque o seu!

LouLou

Com uma atmosfera que remete ao charme da França, o restaurante LouLou, no bairro dos Jardins, homenageia LouLou de la Falaise, designer de joias e musa do estilista Yves Saint Laurent. O preto, branco e vermelho dominam a decoração dos dois andares, com direito a veludo, cortinas e teto dourado, além de obras de Flávio Rossi nas paredes (olha quanto assunto você já tem para falar com seu date lá, enquanto saboreia o cardápio inspirado nas culinárias francesa e mediterrânea?)

LouLou

Onde: Rua Barão de Capanema, 568, Jardim Paulista

Quando: Terça a sábado, das 19h00 às 2h00 | Sábados e domingos, das 12h00 às 19h00

Informações e reservas: (11) 5200-0395 ou no Instagram

Selvagem

E jantar com uma atmosfera romântica dentro do parque Ibirapuera? Com acesso pelo Portão 5, o bar e restaurante Selvagem combina boa gastronomia com espaço integrado à natureza, que vai te fazer esquecer que está em São Paulo e se sentir na floresta. O cardápio do chef Filipe Leite explora a brasilidade nas receitas com preparos na grelha.

Selvagem

Onde: Portão 5, Parque Ibirapuera (Avenida Quarto Centenário, 454)

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h30 | Sábado e domingo, das 12h00 às 17h00 e das 19h00 às 23h30

Informações e reservas: (11) 5198-0844 ou no Instagram

Continua após a publicidade

Exímia

Um date com ótimos drinks preparados na sua frente no balcão ou levados à mesa? É o que oferece o Exímia Bar, no Itaim Bibi. O ambiente de dois andares com iluminação intimista tem como ponto forte a carta de drinks autorais desenvolvida por Márcio Silva com ingredientes naturais e nativos do Brasil – entre eles o Eróica, com hibiki suntory whisky, haku vodka, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco. Já o cardápio é assinado pela chef Manu Buffara, com opções para petiscar enquanto o papo rola solto. Exímia Bar

Onde: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi

Quando: Terça a sábado, das 18h00 à 01h00.

Informações: (11) 96601-3565 ou no Instagram

Veridiana Pizzaria

Date com pizza em um ambiente que lembra um castelo e com música no piano? É o que você encontra na Veridiana Pizzaria, em Higienópolis. Vale pedir de entrada a Burrata in Calzone e escolher uma das pizzas, pelo menos. Já entre os drinks, o Negroni de Guarda e Negroni Bianco surpreendem até quem não é muito fã desse estilo. Há também unidades em Perdizes e nos Jardins. Veridiana Pizzaria

Onde: Higienópolis: Rua DonaVeridiana, 661 | Jardins: Rua José Maria Lisboa, 493 | Perdizes: Rua Turiassu, 98.

Quando: Domingo a quinta, das 18h00 à 00h00 | Sexta e sábado, das 18h00 à 01h00.

Informações e reservas: (11) 3801-9000 ou no site

Flora Bar

Flora Bar Continua após a publicidade Com luz baixa e decoração que lembra locais de época, o Flora Bar, no Jardim Paulista, é promessa de impressionar o date. A entrada fica “escondida” atrás de uma floricultura, e é possível comprar ramalhetes direto no bar para surpreender no encontro. O Frango a Cordon Bleu e a Basque de chocolate belga com praliné de avelãs e sorvete de café são alguns dos destaques do cardápio. Há diversos ambientes – a dica é escolher uma mesa não muito próxima à porta de entrada, para que a acústica não prejudique a conversa. Flora Bar

Onde: Rua Padre João Manuel, 795, Jardim Paulista

Quando: Segunda a sábado, das 19h00 à 1h00 | Domingo, das 19h00 à 0h00

Informações: no Instagram ou no site

The View

Você também pode impressionar marcando um date nas alturas. O The View Bar, no 30º andar de um edifício na Alameda Santos, na região da Avenida Paulista, e oferece ampla vista para diversos pontos de São Paulo no rooftop, além de música ao vivo, com shows de jazz e blues. O Risoto de moqueca de frutos do mar é imperdível, e os drinks levam nomes de pontos turísticos da cidade, como Masp e Catedral. Escolha uma mesa perto do vidro e aprecie junto de seu crush.

The View Bar

Onde: Alameda Santos, 981, Cerqueira César

Quando: Segunda e terça, das 18h00 à 00h00 | Quarta, das 18h00 a 01h00 | Quintas, sextas e sábados, das 18h00 as 02h00

Informações: (11) 3266-3692 ou no site

Torero Valese

Um date com culinária mediterrânea e cultura espanhola? O Torero Valese, no Itaim Bibi, tem um cardápio para todo tipo de fome: tapas, bocadillos, montaditos, pratos da terra e do mar, além de diversas opções de paella da cozinha autoral do chef Juliano Valese, e que podem ser saboreados na parte interna ou na varanda. Continua após a publicidade Torero Valese

Onde: Avenida Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 14h30 e 19h00 às 23h00 | Sábado das 12h30 às 23h00 | Domingo, das 12h30 às 17h00

Informações: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183, (11)94046-5556 ou no site

Su

Fãs de comida japonesa podem ir ao restaurante Su, no Shopping Pátio Higienópolis. No salão ou no sushi bar há diversas opções a la carte no cardápio, como o Black Cod (peixe do Alasca marinado por 48 horas no molho missô, R$141) e o Tuna Sando (tartar de atum, brioche e ovas, R$52). Na opção de Omakase, você e seu date ficam no balcão por duas horas e veem o chef preparar, finalizar e explicar cada uma das 15 etapas e sobremesa, ao valor de R$ 390 por pessoa.

Su

Onde: Piso Veiga Filho do Shopping Pátio Higienópolis (Av. Higienópolis, 618, Higienópolis)

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h30 e 18h30 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 16h30 e 18h30 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 16h30 e 18h30 às 22h00.

Informações e reservas do Omakase: (11) 3823-2950 ou no site



Locale Trattoria

Na Locale Trattoria há boas opções para comer bem com seu date. O Ravioloni di Gema Tartufato (ravioloni da casa com gema caipira e ricota, fonduta de parmesão e salsa trufada, R$ 56) e o Filetto di Risotto ai Funghi (medalhões de filé mignon com risoto de cogumelos paris e shitake, R$ 98) surpreendem o paladar, aliados à iluminação perfeita para dates e poltronas e sofás confortáveis. Para a sobremesa, o cannoli é um dos destaques. Locale Trattoria

Onde: Rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi

Quando: Segunda das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h00 | Terça a quinta, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 00h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 00h00 | Domingo das 12h00 às 22h00

Informações: (11) 96915-8138 ou no site Continua após a publicidade

Quincho

Vegetarianos também têm vez nos dates! O Quincho Cozinha e Coquetelaria, da chef Mari Sciotti, está com novo cardápio, com kebab de cogumelos, brócolis ramoso com coalhada de mel e nozes e cogumelos variados assados no forno a lenha com purê de cebolas entre as opções. Clássicos como a lasanha de cebolas roxas com molho bechamel e gorgonzola dolce e a volta de itens marcantes como o bolinho de milho cremoso completam o menu. Quincho Cozinha e Coquetelaria

Onde: Rua Mourato Coelho, 1447, Pinheiros

Quando: Terça a sábado e feriados, das 12h00 às 23h00 | Domingos e feriados, das 12h00 às 17h00.

Informações: (11) 2597-6048 ou no Instagram

Soffio Pizzeria

Se a ideia é sair do circuito Pinheiros/Itaim Bibi para seu date, uma opção é a Soffio Pizzeria, em um casarão no Campo Belo, na zona Sul. No ambiente concebido com a ideia de remeter às casas do sul da Itália, são servidas pizzas napolitanas em discos de 28 cm com bordas altas, massa de longa fermentação e coberturas que fogem do óbvio, além de antepastos e drinks autorais. Soffio Pizzeria

Onde: Rua João de Sousa Dias, 281, Campo Belo

Quando: Terça a quinta, das 18h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 18h00 às 23h30 | Domingo, das 18h30 às 22h30

Informações e reservas: (11) 91361-6196 ou no Instagram

Charco

O restaurante Charco oferece um menu degustação de sete etapas (R$ 350), elaborado pelo chef Tuca Mezzomo com preparos no fogo e na brasa. Além de carnes, peixes, frutos do mar e vegetais, muitos dos ingredientes utilizados são feitos artesanalmente na casa, como a manteiga, os sorvetes, o pão de fermentação natural e embutidos como cotechino, linguiças e morcela. Há também a opção de harmonizar tudo isso com espumantes, vinhos selecionados e licor artesanal, por R$ 560. Continua após a publicidade

Charco

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1492, Jardim Paulista

Quando: Terça a quinta, das 19h00 às 23h00 | Sexta, das 13h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00 | Sábado, das 13h00 às 16h00 e das 19h30 às 23h00 | Domingo, das 13h00 às 16h00

Reservas e informações: Tel (11) 3063-0360 / whatsapp (11) 94631-4065.

Jacarandá

Espaço para date de dia ou de noite com áreas verdes e pet-friendly tem no restaurante Jacarandá, em Pinheiros. A cozinha sob comando do chef Rodrigo Aguiar tem conta com pratos como o Terra e Mar (R$125), feito com arroz de embutido nduja (levemente picante), linguiça finocchiona, ervas da estação, cebolas tostadas, lulas na brasa com chimichurri e maionese de brasa. Aos finais de semana, o local oferece também café da manhã.

Jacarandá

Onde: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros

Quando: Segunda e terça, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00 | Quarta a sexta, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 00h00 | Sábado, das 8h00 a 00h00 | Domingos, das 8h00 às 22h00

Informações: no Instagram

Salt ZN Pizza Bar

Na zona Norte de São Paulo, dá para marcar date à meia-luz e comer pizza napolitana com massa de longa fermentação na Salt ZN Pizza Bar. Entradas, carta autoral de drinks e uma seleção de vinhos com dicas de harmonização do menu completam o cardápio. Uma das mais pedidas é a pizza de Margherita Napolitana, feita com molho de tomate, muçarela de búfala, aliche, manjericão e azeite (R$ 64). Salt ZN Pizza Bar

Onde: Rua Augusto Tolle, 135, Santana

Quando: Terça a quinta, das 18h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 18h00 a 00h00 | Domingo, das 18h00 às 23h00

Informações: no Instagram

Bistrot du Quartier

O Bistrot du Quartier, no Itaim Bibi, reúne clássicos da culinária francesa com toques do chef Claude Troigros, opções vegetarianas e algumas referências italianas no cardápio. Em um ambiente com paredes em amarelo mostarda, sofás de veludo vermelho e toalhas em linho brancas, você e seu date podem se impressionar com o Escargot com manteiga aromática do Claude (R$54), a Sopa de cebola gratinada (R$43), Terrine de foie gras (R$146), Boeuf bourguignon (R$89) e Creme brulée (R$34), entre outros. Bistrot du Quartier

Onde: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi

Quando: Segunda a sexta, das 12h00 às 15h30 e 19h00 às 00h00 | Sábado, das 12h00 às 17h00 e 19h00 às 00h00 | Domingo, das 12h00 às 20h00

Informações e reservas: (11) 3071-4228 ou no Instagram Le Napoleon Também na linha de almoço ou jantar francês, o bistrô Le Napoleon reúne clássicos da gastronomia francesa com menu assinado pelo chef Pascal Valero e referências à Napoleão Bonaparte adornando o salão, além de ritmos franceses na trilha sonora. A especialidade do restaurante é o Bife Wellington (R$ 96), filé envolto por massa folhada, recheado com cogumelos, servido com purê de batatas. Um dos atrativos das sobremesas é a Mil Folhas (R$ 35) em quatro variações de sabores: baunilha, caramelo com flor de sal, frutas vermelhas e gianduia com chocolate. Le Napoleon

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1658, Jardim Paulista

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e das 1900h às 0h00 | Sexta e sábado, das 12h00 à 00h00 |Domingos, das 12h00 às 18h00

Informações: (11) 3063-5074 ou no Instagram Praça São Lourenço Se a preocupação em seu date, além do cardápio, é o ambiente, o Praça São Lourenço tem um amplo espaço aberto com lago de carpas, pet friendly e arborizado. Boa parte das entradas, dos pratos principais e até das sobremesas é feita no forno à lenha, e as caipirinhas a R$ 41 se destacam, como a Chora Menina (abacaxi, hortelã e mel orgânico, cachaça armazenada em amendoim e castanheira) e a Seu Dino (caju, gengibre, limão, rapadura e cachaça armazenada no barril de amendoim). Praça São Lourenço

Onde: Rua Casa do Ator, 608, Vila Olímpia

Quando: ⁠Terça a sexta, das 12h00 às 15h00 e 18h00 às 22h00 | Sábados, das 12h00 às 22h30 | Domingos, das 12h00 às 16h30.

Informações e reservas: no site ou Instagram Tau Cozinha E os veganos – ou quem quer dar um tempo de comer carne? Desde setembro, a Vila Madalena passou a contar com o Tau Cozinha, especializado em preparos com vegetais para compartilhar. Uma boa combinação é pedir o Linguini ao missô pesto com crocante de batata-doce (R$ 60), o Katsu Sando (shitake, tarê de tâmaras e cole verde, R$ 49) e o bolo de coco (R$ 34) de sobremesa. Também há releituras de coqueteis clássicos, como o Negroni de Jabuticaba, e vinhos naturais. Tau Cozinha

Onde: Rua Harmonia, 797, Sumarezinho,

Quando: Terça a sábado, das 19h00 às 23h00

Informações: (11) 3034-0065 ou no Instagram Borgo Mooca Se a busca por um lugar para levar o date for por um ambiente com luz natural, com terraço, prateleiras com objetos curiosos e plantas suspensas, o Borgo Mooca, na Santa Cecília, pode ser a escolha. Se a ideia é um drinque com petiscos, basta descer as escadas para o Bargo, no piso subterrâneo e com nova carta de coquetéis assinada pela bartender Renata Nascimento. Borgo Mooca

Onde: Rua Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília

Quando: Segunda, das 19h00 às 22h30 | Terça a sábado, das 12h00 às 15h30 e 19h00 às 22h30 | Domingo, das 12h00 às 17h00.

Informações: (11) 9876-5432 ou no Instagram Chou Faz a linha discreta? Em uma casinha em Pinheiros, você e seu date podem jantar cercados de plantas e à luz de velas no restaurante Chou. A chef Gabriela Barretto procurou criar um cardápio descomplicado, com pedidas como carnes, vegetais, peixes e frutos do mar para serem compartilhados. A seleção de drinques valoriza algumas bebidas fermentadas produzidas na própria casa, entre outros preparos feitos no restaurante. Chou

Onde: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros

Quando: Terça a quinta, das 19h00 às 23h30 | Sexta, das 19h00 às 00h00 | Sábado, das 13h00 às 16h00 e das 19h30 à 00h00.

Informações e reservas: (11) 3083-6998 ou no site