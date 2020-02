A Lua Cheia em Aquário chegou e é sobre “fazer a Frozen” e “Let it Go”

Há cerca de duas semanas, a Lua Nova estava em Leão e foi o momento de olhar para si mesma e perceber o quanto você é incrível para um c*ralho! Logo depois, a Lua Crescente em Escorpião, de certa forma, ensinou a como colocar essa percepção de vez na sua vida. Agora, a partir do dia 15 de agosto, a Lua Cheia em Aquário chega “toda toda” para fazer você lidar com aquelas inseguranças chatas que ainda insistem em perturbar e, finalmente, viver livre e em todo o seu potencial de maravilhosidade.

Nos próximos dias, sua frase favorita será: “quem gostou bate palma, quem não gostou, sinto muito, essa sou eu e eu sou perfeita, ok?”.

“Não temos mais nenhum planeta em Câncer, chega de sofrimento, né? Os últimos tempos foram difíceis para todo mundo… É o momento para deixar rolar, deixar ser quem você realmente é. É tempo de se expressar e viver de forma mais livre e independente dos julgamentos das outras pessoas”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, é só importante ficar de olho porque, nas luas cheias, a galera fica um tanto mais emotiva, mais exagerada. Então, essa vontade de fazer a “Frozen” e “Let it Go”, de “deixa eu assumir meu verdadeiro eu” vai estar no modo força total ativado.

Sobre o amor, a tônica flerte, curtição e pegação sem compromisso vai continuar em alta, já que Vênus e Marte continuam em conjunção em Leão, combinação que também ajuda na hora de você ir atrás do que quer. Um conselho? Saia de casa!

“Talvez a gente fique um pouco dividida, do tipo ‘será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Pode ser que role um momento de reavaliação dos relacionamentos, mas só por causa da Lua! No mais, aceite os convites, dê muitos matches nos aplicativos e invista em ser vista”, diz a astróloga.

No trabalho, se você não se sentir tão valorizada, vai rolar, sim, uma vontade de jogar tudo para o alto. “Urano está provocando a galera a se soltar, a se libertar e isso é muito bom, é a libertação da sua expressão. Movimentos artísticos muito legais podem acontecer nesses tempos”, afirma Masumi.

A dica final é bem simples: acredite no seu potencial e valorize o que você sabe fazer bem. Desta forma, você vai longe, garota!

Signos que vão estar rindo à toa: Áries, Leão e Sagitário.