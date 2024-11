7 coisas que atraem energias negativas para a sua casa

A energia negativa dentro de casa é capaz de transformar o ambiente em um lugar desconfortável para se viver, podendo inclusive impactar no bem-estar e na saúde dos moradores. Cuidar do espaço em que vivemos ajuda a promover uma vida mais equilibrada e próspera.

No entanto, alguns objetos da decoração podem ser verdadeiras pedras no caminho para recuperar as boas energias e, de modo a desenvolver a harmonia, é preciso se livrar dos itens “sugadores energéticos”, que pesam o ambiente.

Acúmulo de objetos

Ao entulhar objetos não utilizados, presentes indesejados, itens antigos e até alimentos vencidos, a circulação da energia é bloqueada. Por isso, é importante realizar uma faxina regularmente.

Além disso, a decoração da casa é um reflexo da personalidade do morador. Logo, os objetos precisam vibrar na mesma frequência e, caso haja algo que não desperte boas emoções, ele deve ser descartado.

De acordo com a consultora espiritual Kelida Marques, “Esses objetos acabam se tornando pontos de energia acumulada, como pequenas ‘zonas de peso’ que, ao invés de movimentar a energia, fazem com que ela fique travada e densa. Isso gera estagnação em várias áreas, fazendo com que novas oportunidades, o sucesso e até a paz interior fiquem mais difíceis de alcançar.”

Itens quebrados

Objetos quebrados ou danificados emitem uma energia desfavorável. Espelhos e louças são o principal exemplo. Os espelhos são misticamente conhecidos como “portais” capazes de trazer energia para os espaços. Manchas, trincas e rachaduras podem permitir a entrada de energias negativas.

Kelida acrescenta: “Eles representam uma ‘parada’ ou um ‘fim’ que ficou ali, sem ser concluído ou liberado. Manter esses itens perto da entrada de casa, por exemplo, pode atrapalhar a chegada de boas energias. E se estiverem no escritório ou perto de algo relacionado ao trabalho, podem até bloquear o fluxo financeiro e a produtividade.”

Cores pesadas e locais obstruídos

O uso de tons escuros em excesso pode causar uma energia negativa dentro de casa. Ainda nessa perspectiva, ter janelas emperradas e portas obstruídas impedem que a energia flua em todos os cômodos.

Imagens com lembranças negativas

Quadros ou outras fotografias que tragam sentimentos de tristeza. Isso também vale para pessoas que mantêm pertences de entes que já não estão mais entre nós, pois impede que a energia do local seja renovada.

Itens embaixo da cama

O acúmulo de objetos embaixo da casa pode resultar em noites mal dormidas, ansiedade, nervosismo e enxaquecas. Além disso, o quarto deve ser organizado por completo.

A consultora enfatiza: “Muitas pessoas optam por administrar essas energias com amuletos de proteção e patuás, mas ignoram a presença da desorganização. Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de coisas e pessoas e a desorganização pode impedir que boas energias adentrem ao nosso lar”.

Vassoura velha

As vassouras têm como principal objetivo varrer a sujeira. De forma subjetiva e, por consequência, elas também levam a negatividade para fora de casa. Portanto, ao manter este item por muito tempo, a pessoa também estará perpetuando as vibrações no ambiente.

Relógios parados

Ter um relógio parado em casa pode causar a estagnação de energia que circula naquele espaço, pois, além de medir o tempo, o aparelho controla o fluxo de energia.

Como ter uma boa energia em casa?

Realizar uma limpeza energética em casa pode resultar em um espaço mais leve. Para isso, busque a harmonia entre os membros da família e promova uma atmosfera de respeito. Além disso, pratique valores como empatia e gentileza e incorpore elementos da natureza para maior sensação de renovação.

A profissional finaliza citando outras possibilidades: “Manter a casa bem ventilada e com luz natural pode ajudar a revitalizar o ambiente e melhorar a energia circulante”. Ela também menciona o uso de cristais e da meditação para auxiliar no direcionamento da sua intenção para a criação de um ambiente melhor.

