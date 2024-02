6 atitudes que sugam a sua energia espiritual

Todo espiritualista tem consciência sobre os ataques espirituais que podemos receber diariamente, claro. Porém, poucos se lembram de algo importante: para que a nossa energia seja roubada por algo ou alguém, é necessário que entremos na mesma frequência vibratória que certas entidades e vibrações negativas. E como isso acontece? Através de hábitos, pensamentos e atitudes que sugam a nossa energia espiritual.

A seguir, a astróloga e taróloga Lívia Rodrigues indica quais são as ações que devemos evitar no dia a dia para que isso não aconteça:

1. Levar tudo para o lado pessoal

Sabe aquele senso de paranoia que, sem perceber, nutrimos frequentemente? ‘Ah, fulano falou mal de mim’, ‘Ah, tal pessoa está de cara fechada, devo ter feito algo para ela’.

De acordo com Lívia, alimentar esses pensamentos de perseguição reduzem a nossa frequência espiritual, atraindo sentimentos como raiva, inquietação e ansiedade. “Todas essas emoções nos aproximam de espíritos de baixa vibração”, afirma.

2. Tentar ajudar quem não quer ser ajudado

Outra atitude que, de acordo com a astróloga, faz a nossa energia ir para o ralo: viver se esforçando para ajudar pessoas que não desejam ser ajudadas.

“Isso faz com que você desvie suas forças para algo que não trará resultados, ao invés de focar em suas necessidades diárias. Isso gera uma frustração enorme que, por si só, prejudica o seu campo vibracional”, diz.

3. Assistir a programas sensacionalistas

Programas sensacionalistas, noticiários repletos de fatos negativos… Por mais que não possamos nos alienar acerca do que acontece no mundo, é imprescindível saber dosar o que consumimos na televisão e internet. “As pessoas não fazem ideia do quanto isso pode ser destrutivo.”

Segundo Lívia, estar antenado o tempo inteiro em notícias de crimes e catástrofes nos alinha à frequências que nos trazem medos, fobias e o peso de experiências que não são nossas.

“Quantas vezes não assistimos a algo ruim e, mais tarde, saímos na rua acreditando que o mesmo irá acontecer com a gente? Se isso ocorre frequentemente, reflita”, aconselha.

4. Sempre querer estar certo

Essa é a famosa teimosia. Apesar de normalizarmos esse comportamento, atribuindo esse traço de personalidade às pessoas fortes, é necessário ter equilíbrio.

“Tentar provar o tempo inteiro que você está certa, além de te afastar dos outros, faz com que as suas próprias convicções te suguem pouco a pouco”, alerta.

5. Não cumprir promessas

Segundo a taróloga, não cumprir o que prometemos traz uma sobrecarga energética intensa, nossa para com o outro, e vice-versa. “São alimentados pensamentos e emoções conflituosas de baixa frequência energética, mesmo sendo de pessoas que gostam de você”, alerta.

Contudo, mais prejudicial do que descumprir promessas com os outros, é descomprimir coisas que prometemos para nós mesmos: “Isso nos faz entrar em um espaço de autossabotagem, de não merecimento, de se esconder do mundo e se fechar para o nosso próprio movimento de expansão”, pontua.

Portanto, Lívia recomenda que sempre busquemos cumprir com os nossos compromissos, pagar o que devemos e ser transparentes com o mundo. “Desta forma, criamos mais alegria em nossas vidas e resolvemos conflitos que podem estar nos adoecendo.”

6. Reclamar demais

Por fim, reclamar excessivamente tem o poder de atrair exatamente aquilo que não queremos para a nossa vida: “Analise bem a palavra ‘reclamar’. Nós espiritualistas acreditamos que, ao ficarmos sempre martelando os mesmos tópicos negativos, estamos reclamando, ou seja, clamando repetidas vezes, algo para o universo”, explica.

Lívia deixa claro: reclamar não é proibido. Seria humanamente impossível (e zero saudável) não nos queixarmos daquilo que nos incomoda.

Porém, preste atenção se a mesma energia gasta reclamando está sendo aplicada na resolução do problema. “Caso contrário, você está apenas gastando as suas energias e garantindo a permanência da situação incômoda”, conclui.