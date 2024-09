Saiba o que são muxarabis e veja como usar na decoração da sua casa

Os muxarabis são elementos arquitetônicos originários da cultura árabe. Eles consistem em treliças de madeira, que funcionam como uma espécie de divisória ou janela vazada, permitindo a circulação de ar e luz sem comprometer a privacidade. Trazido para o Brasil pelos portugueses, o recurso foi conquistando seu espaço em diversos projetos pelo país. Isso porque, além de charmoso, garante a sustentabilidade das construções.

Outro benefício dos muxarabis é o conforto térmico, já que eles ajudam a reduzir a necessidade de iluminação artificial e o uso de ar-condicionado, diminuindo o consumo de energia. Além disso, quando feitos de materiais naturais, como madeira de reflorestamento, se tornam uma escolha ecológica, valorizando a arquitetura passiva, que busca a eficiência energética de forma natural e consciente.

O uso de muxarabis na decoração é uma maneira inteligente e sofisticada de unir tradição e modernidade. Além de sua estética marcante, eles proporcionam funcionalidade e aconchego, transformando qualquer ambiente em um espaço de estilo único. Abaixo, veja como incorporar no seu lar:

1. Divisórias de ambientes

Os muxarabis podem ser usados como divisórias entre salas de estar e jantar, ou para separar ambientes. Funcionam muito bem em espaços pequenos pois criam uma transição suave e arejada, ao mesmo tempo em que preservam a sensação de amplitude e luminosidade.

2. Painéis decorativos

Além da função prática, o muxarabi pode ser utilizado como um painel decorativo em paredes ou como cabeceira de cama. O design geométrico adiciona textura e elegância ao espaço, criando um ponto focal atraente.

3. Janelas e varandas

Aplicar muxarabis em janelas ou sacadas é uma maneira eficaz de proporcionar ventilação natural e luz difusa ao interior da casa. Eles também criam sombras interessantes e aconchegantes no ambiente.

4. Decoração de fachadas

Nas fachadas, os muxarabis adicionam um toque arquitetônico sofisticado e garantem proteção contra o sol excessivo.

5. Móveis

Quando incorporados em móveis, eles trazem um toque artesanal e sofisticado à decoração. Utilizados em detalhes como portas de armários, gavetas ou laterais de estantes, oferecem um visual leve e elegante, além de funcionarem como elementos práticos para evitar mofo e mau cheiro.

