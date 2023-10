Preta Gil desabafa sobre traição: “Eu não desconfiava”

Na noite da última segunda-feira (16), a cantora Preta Gil desabafou sobre os últimos acontecimentos envolvendo sua vida pessoal e carreira. Durante o programa semanal De Frente com Blogueirinha, a cantora deu mais detalhes sobre o processo de divórcio e traição envolvendo o seu ex-marido, Rodrigo Godoy, após o diagnóstico de câncer, no fim do ano passado.

Preta revelou como descobriu a traição de Rodrigo: “Muitas vezes, eu falava para ele: ‘realmente, esse clima em casa está tenso. Vai, sim, no pagode com os seus amigos, tomar uma cerveja’. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar (…) Eu fui forçando os dois a falarem. Não tive a verdade dita para mim espontaneamente. Descobri ao longo dos meses”, lembrou.

Fala completa da Preta Gil sobre a traição de Rodrigo Godoy… #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/L6O00FV1NW — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 17, 2023





A artista ainda contou como mantinha a relação em casa com o personal trainer após o diagnóstico de câncer no intestino e condenou a atitude do ex: “Ele me abandonou com câncer. Ele saía, e eu ficava em casa ‘largada’. Meus amigos começaram a perceber. Eles me davam banho e comida enquanto ele (Rodrigo) estava na rua. Não dá para achar isso normal “, comentou.

Continua após a publicidade

Ela, inclusive, contou sobre a decisão de continuar discutindo a traição de maneira pública e declarou seu apoio às mulheres que passam pela mesma situação. “Eu faço questão de falar isso, porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil desde sempre”, acrescentou. Segundo a cantora, o processo de divórcio já foi efetivado.

Preta e Rodrigo estavam casados desde 2015 e se separaram em março deste ano, em meio ao tratamento da cantora contra um câncer de intestino.