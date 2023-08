Microtraição: será que você está sendo traída sem perceber?

Você já ouviu falar em “microtraição”? O conceito, que vem sendo amplamente discutido nas redes sociais, levanta uma importante reflexão: nem toda traição precisa envolver a infidelidade. Muito pelo contrário: existem pequenas ações no dia a dia que, apesar de soarem inofensivas, trazem inúmeras consequências para a vida do casal. Sabe aquela coisa de manter contato com ex-namorados, criticar constantemente o parceiro e não valorizar os interesses do próximo? É justamente sobre isso!

Pensando nisso, Paloma Gomes, psicóloga humanista, aponta quais são as atitudes que englobam a microtraição, por que elas são tão prejudiciais e como descobrir se você está sendo microtraída.

Exemplos de microtraições

1. Curtir fotos de ex-namorados e contatinhos

Uma das microtraições mais discutidas entre os monogâmicos acontece em ambiente virtual. Sabe aquele clássico de curtir fotos de ex-namorados, manter contato com antigos contatinhos e reagir aos stories alheios com foguinho? Para a especialista, essas atitudes nem um pouco discretas acabam representando uma quebra de acordos explícitos e implícitos da relação.

“Claro, às vezes, curtir uma foto significa apenas curtir uma foto. Não representa que queiramos reatar ou algo do gênero. Porém, isso precisa ser bem acordado entre o casal. É ‘ok’ eu falar com o meu ex? É aceitável eu ter contato com pessoas que eu ficava no passado? Se isso não for agradável para uma das partes, e mesmo assim a situação acontecer, estamos falando sim de uma microtraição”, esclarece.

Aliás, a psicóloga levanta um ponto extremamente relevante para compreender a microtraição: o conceito fala muito mais da intenção por trás do ato, do que da atitude em si. “Qual é a sua intenção ao ficar alimentando esses contatinhos platônicos, curtindo fotos de pessoas atraentes e alimentando esses momentos de tensão sexual e afetiva?”, provoca.

2. Microtraição emocional

Para além das microtraições que orbitam o universo da infidelidade, também existem as microtraições emocionais: aqui, estamos falando sobre aquelas críticas constantes que ouvimos no relacionamento e acabam nos deixando desmotivadas: “Sabe aquele vídeo da Iza que viralizou recentemente, em que o ex dela a constrange publicamente por estar bebendo? São essas ações, aparentemente pequenas, que trazem grandes impactos para a nossa autoestima”, exemplifica.

Ela traz algumas situações corriqueiras: “Críticas constantes à roupa, ao cabelo, a forma que você fala. Pode parecer bobo, mas isso pesa. Não é apenas sobre a crítica em si, mas sobre como aquilo nos diminui. Isso corrói a relação e a nós mesmas”, afirma.

3. Demonstrar falta de interesse

Outra microtraição clássica é a falta de interesse pela vida ou gostos do próximo. Paloma traz outro exemplo: “Imagine que uma mulher adore coisas da Barbie e o namorado fique dizendo que aquilo é muito bobo, que ela é muito velha para curtir. Esse movimento de colocar os hobbies e prazeres do outro como infantis, não tendo interesse até mesmo pelo trabalho e senso de diversão alheia, é uma forma de traição”, alerta.

4. Pequenas invasões de privacidade

Sim, mexer no celular do mozão enquanto ele não está vendo é uma forma de microtraição! “O mesmo vale para aqueles que sempre querem ver com quem a pessoa está conversando, bisbilhotando a tela ou até mesmo pegando o aparelho escondido para fuçar. Há quem retrate essas situações como engraçadas, mas elas são fruto de uma falta de respeito pela privacidade de quem amamos.”

5. Traição financeira

Paloma Gomes afirma que a falta de honestidade em relação às finanças do casal também entra no pacote. “Esconder dívidas, omitir informações, realizar uma reserva financeira e não comunicar o outro, gastar excessivamente sem a parceria saber, falar que ganha menos do que realmente recebe. Tudo isso é muito naturalizado, mas além de serem traições financeiras, também são microtraições”, diz.

Ela pontua que, a partir do momento que escolhemos viver uma vida em conjunto, devemos incluir as finanças na equação, pois elas impactam diretamente a vida de ambos.

6. Companheirismo escasso

Você está vendo uma série com a pessoa e, de repente, ela passa a assistir os episódios sem a sua companhia. Ou então, ambos compartilham um restaurante favorito para jantares românticos e, de uma hora para a outra, a parceria passa a frequentar o lugar com outras pessoas. Essas situações, quando frequentes, acabam deixando uma das partes isoladas, especialmente por hábitos do casal estarem sendo desvalorizados.

“É importante ter essas tradições a dois, coisas exclusivas do relacionamento. A quebra desse acordo de algo que é nosso pode ser séria, gerando mágoas. Novamente, são coisas pequenas. Mas ao rolarem com frequência, podem demonstrar uma microtraição por desinteresse”, conclui.

Sentir atração por outros é microtraição?

Para a psicóloga, sentir atração por outras pessoas não deve ser considerada uma microtraição, pois isso faz parte da natureza humana: “É uma grande mentira dizer que nos apaixonamos e paramos instantaneamente de olhar para indivíduos atraentes. Quem espera ter um relacionamento a longo prazo precisa ter isso muito claro”, aponta. “A traição, nestes casos, só acontece quando decidimos levar aquele desejo adiante. Não devemos nos culpar por esse momento de reflexão e escolha”, finaliza.

