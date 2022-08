Vulcão, avalanche e onda: são os tipos de orgasmo feminino, diz estudo

Vulcão. Avalanche. Onda. Esses são os três tipos de orgasmos femininos, de acordo com cientistas da Universidade de Charles em Praga, na República Tcheca, e do Centro de Saúde Genital e Educação, que analisaram como ocorrem os movimentos do assoalho pélvico durante a preparação para o orgasmo e a liberação da tensão no clímax. Cada um dos nomes remete a esses movimentos. As conclusões do estudo foram publicadas no Journal of Sexual Medicine.

O estudo se baseou nas experiências e sensações de 54 mulheres que usaram um vibrador conectado por Bluetooth, capaz de detectar a força das contrações do assoalho pélvico graças a dois sensores laterais. O orgasmo do tipo “onda” acontece quando o assoalho pélvico tem ondulações ou contrações sucessivas de tensão e liberação no clímax. Já a “avalanche” ocorre quando há uma tensão mais elevada do assoalho pélvico com contrações que diminuem durante a explosão de prazer. E o “vulcão” é aquele orgasmo em que o assoalho pélvico permanece em uma tensão mais baixa antes de aumentar drasticamente na hora do gozo.

As participantes da pesquisa foram instruídas a se masturbar em casa até chegar ao clímax e desligar o vibrador dois minutos depois do orgasmo. Elas repetiram o processo por vários dias e depois realizaram um teste de controle, no qual inseriram o vibrador na vagina, mas sem estímulos. Quase metade delas teve orgasmos do tipo “onda”, enquanto 17 gozaram com “avalanches” e 11 tiveram “vulcões”.

No estudo publicado, os pesquisadores destacam que cada mulher experimentou consistentemente apenas um dos três tipos de clímax. A hipótese é de que alguém que tem um padrão de orgasmo provavelmente não será capaz de experimentar os outros dois. Não há consenso científico, no entanto, sobre a possibilidade de existirem outros tipos de movimento do assoalho pélvico. Parece que muitas outras delícias ainda estão por ser descobertas no universo do prazer feminino.