Yoni Egg tem benefícios para a libido e o sexo? Entenda

De tempos em tempos, uma novidade milagrosa estoura no mercado de sexual wellness, conquistando milhões de adeptos. E, ao que tudo indica, a ferramenta da vez são os yoni eggs — cristais em formato oval que, ao serem introduzidos na vagina, prometem benefícios que vão desde a resolução da baixa libido até ganhos emocionais e espirituais, como a dissolução de traumas e o acesso às lembranças reprimidas de vidas passadas.

Se os ganhos energéticos são verídicos, não cabe a nós dizer — esta é uma questão particular que envolve as crenças de cada um. Contudo, no âmbito físico, há algumas controvérsias envolvendo as vantagens dos famosos ovinhos de pedra.

O yoni egg funciona?

“Não há nenhuma comprovação científica sobre a eficácia. Não recomendaria o fortalecimento dos músculos pélvicos através deles, pois este não é um tratamento indicado oficialmente pela comunidade médica”, afirma Camila Gentile, sexóloga e apresentadora do quadro “O Prazer É Todo Seu”, na Band TV.

Inclusive, se por um lado nos deparamos com a ausência de embasamento científico para destrinchar o lado positivo desses produtos, o que não faltam são comprovações acerca dos potenciais malefícios da prática: “Quando o seu uso se aproxima do pompoarismo, o fortalecimento pélvico não ocorre exclusivamente por conta do ovo, pois os mesmos exercícios, realizados com outros instrumentos, podem gerar resultados semelhantes”, explica Leonardo Valladão, ginecologista e obstetra.

Ele continua: “Também não há quaisquer comprovações de que os ovos auxiliam no equilíbrio do ciclo menstrual ou no alívio das cólicas. E quanto à melhora da libido, esta é uma questão muito subjetiva, visto que a própria manipulação dos órgãos genitais pela mulher, durante a introdução e retirada do yoni egg, pode proporcionar momentos de prazer e autodescoberta corporal”.

É seguro usar o yoni egg?

O especialista deixa claro que, em hipótese alguma, está tentando demonizar a técnica, que ele classifica como “segura, desde que a usuária não apresente alergias aos componentes da pedra”.

Porém, a própria introdução de um objeto estranho à vagina pode vir com sérias complicações: “Sempre existe o risco de ocorrer traumatismos e lacerações, principalmente se houver partes pontiagudas ou lascadas no cristal. Também não é incomum que pacientes introduzam objetos na vulva e, em seguida, não consigam retirá-los. Isso acontece até com absorventes íntimos”, diz.

Para Valladão, porém, o mais grave são as alergias e infecções que podem vir a acometer o corpo da mulher, caso o item não esteja higienizado corretamente.

“A inserção de qualquer objeto pode mudar o pH do ambiente vaginal, e essa mudança pode levar a quadros como candidíase e vaginose bacteriana”, alerta.

Em situações raras, a síndrome do choque tóxico pode acontecer, impulsionada por bactérias (Staphylococcus Aureus e Streptococcus Pyogenes) que, se presentes nos ovinhos, podem liberar toxinas no organismo que ocasionam uma resposta imunológica sistêmica potencialmente fatal.

“Essa prática, assim como qualquer outra que venha a interferir em nossa saúde sexual, deve ser analisada e acompanhada por um profissional qualificado, de confiança”, relembra Tamara Zanotelli, sexóloga e terapeuta sexual.

Agora, passadas as advertências, a profissional admite: o yoni pode ser uma boa porta de entrada para quem busca ampliar a própria consciência corporal: “Quando conseguimos dominar a sucção e a expulsão da gema de cristal, colhemos sim alguns benefícios relacionados ao nosso senso de prazer”.

Diante das contraindicações, ela oferece alternativas: “Antes de passar por um processo de yoni egg, por que não recorrer a uma consultoria de prazer? Ou então, mergulhar em um processo de terapia sexual?”, provoca.

Para Tamara, é essencial compreender quais são as questões sexuais que nos afligem, para, somente depois, recorrer a quaisquer ferramentas como uma espécie de solução para aquilo que nos incomoda.

“Não é construtivo se jogar em tratamentos só porque alguém nos falou que era legal. Primeiro, tenha conhecimento de sua situação individual. Depois, evolua com ela.”

Vai usar o yoni egg? Anote as dicas

Agora, se mesmo com os alertas você ainda sentir vontade de se aventurar no universo dos yoni eggs, aqui vão algumas dicas preciosas: “Cuidado com o peso da pedra, pois sem a devida orientação, o tamanho do ovo pode esticar e prejudicar a musculatura”, aponta Zanotelli.

A higienização correta também é obrigatória: “Antes do primeiro uso (e sempre que sentir necessário), lave o produto com água morna e sabão neutro. É possível esterilizar o cristal colocando-o em uma panela de água fervente por cerca de 10 a 15 minutos”, recomenda Valladão.

Evite que o Yoni entre em contato com as bordas da panela, para que não aconteçam rachaduras.

Após a limpeza e esterilização, use um pano limpo ou papel toalha para secá-lo, suavemente, removendo o excesso de umidade (que não é nada bem-vinda nas regiões íntimas).

Cuidado em primeiro lugar, combinado?