Presentes inspirados nas 5 linguagens do amor para dar ao seu par

Para os apaixonados, não-rotulados e casados, as datas comemorativas são sempre uma desculpa para trocar presentes. A tarefa, entretanto, é mais difícil do que parece ‒ reunir funcionalidade, emoção e assertividade não é trabalho fácil. Sorte que podemos nos inspirar nas cinco linguagens do amor para escolher a melhor opção para o nosso par. Hoje, separamos um por um, e ainda indicamos que você compartilhe esta matéria com seu par, para que ele saiba exatamente o que você procura.

Há quem ame flores, há quem prefira DIY, mas com certeza quem é de toque físico se encontra nas massagens! Seja um óleo específico ou até uma vela perfumada que pode ser usada para massagear, a pessoa vai amar receber esse combo preparado por você, ainda mais se emendar com uma lingerie.

Quem ama receber uma ação altruísta e atenciosa vai achar perfeito um jantar romântico. Não tem erro: compre uma louça nova e um bom vinho e você vai arrasar. Se quiser deixar tudo ainda mais relaxante, aproveite para oferecer uma massagem nas costas.

Dedicar nossa atenção a alguém ‒ sem mexer no celular ‒ é sinônimo de amor para quem entende esse sentimento pelo tempo de qualidade que passam juntos. Nada melhor, então, do que apostar em um jogo divertido ou mesmo em um produto erótico.

Presentear quem reconhece a paixão através de presentes talvez seja o mais difícil de todos. Não é que eles sempre querem algo muito caro ou extravagante, na verdade preferem que você observe o comportamento deles e pense em algo a partir disso. Para sair dessa saia justa, opte por roupas ou itens que sempre usam, como maquiagem.

Não adianta: quem tem palavras de afirmação como linguagem do amor sempre vai adorar uma bela declaração escrita à mão. Por isso, a gente indica comprar uma carta ou até criar um álbum em algum caderno sem pauta junto a pequenos textos, descrevendo o que sentiu em cada momento com a outra pessoa. Por fim, se preferir algo mais simples, pode ser legal fazer uma dedicatória em algum livro.