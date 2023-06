Por que beber álcool antes do date é problemático

Há quem aposte nos aplicativos de relacionamento, há quem prefira à moda antiga, com flertes regados a romance até o esperado convite para o encontro. Não importa de que lado você esteja, é bem provável que fique ansioso para esse primeiro date.

“Estou bonita? Ele vai gostar de mim? Vou ser interessante o suficiente?”. É verdade que o novo assusta, mas existem pessoas dispostas a tomar uma boa dose de qualquer bebida alcoólica para dar aquela acalmada no medo. Mas será que isso tudo é normal?

“É comum ficar ansioso, especialmente quando se trata de conhecer alguém ou há muitas expectativas envolvidas. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações desconhecidas ou desafiadoras”, explica a psicóloga Larissa Sousa.

Ela pode nos ajudar a nos organizar para chegar no horário do date e até mesmo pensar em assuntos legais para conversar, mas também tem a capacidade de paralisar a pessoa quando é intensa. Para evitar isso, muita gente aposta na bebida: uma pesquisa realizada em 2017 pela Recovery First, a organização norte-americana de reabilitação, descobriu que 46% dos homens e 36% das mulheres tomam algo alcoólico antes de um primeiro encontro.

Antes de falar sobre as problemáticas, é importante entender de onde vem esse medo. “A preocupação em agradar aciona antigos ‘gatilhos’, como o medo da rejeição e de não atender às expectativas da outra pessoa, o que leva ao aumento da ansiedade”, diz a psicóloga Elenilza Gimenes. Baixa autoestima, traumas de relações anteriores e dificuldades de socializar estão associados a isso. “Nesse cenário, o álcool surge como solução (nada boa), por agir no cérebro como uma espécie de anestésico, capaz de trazer uma sensação de relaxamento quase que imediata”, afirma a especialista.

Ele afeta o senso crítico da pessoa, fazendo com que esta tenha a falsa impressão de que o desconforto diante de determinada circunstância tenha diminuído ou deixado de existir, pontua Elenilza. “Em razão disto, é bastante comum que se associe o uso do álcool com uma forma de diminuir a ansiedade. Porém, assim que esse efeito sedativo for embora, o nível dela pode até aumentar. Portanto, associar o líquido a um remédio para relaxar e diminuir a ansiedade não passa de um mito”, esclarece a profissional.

E isso, cara leitora, tem um custo. “O uso frequente do álcool descontrola a liberação natural das substâncias responsáveis pelo controle emocional. Após o efeito do álcool, inclusive, podem surgir novas crises de ansiedade, mais recorrentes e de sintomas mais acentuados”, lembra Larissa.

Ocorre que, uma vez que tenha experimentado os falsos benefícios do relaxamento sob efeito da substância, a tendência é que a pessoa volte a ingerir quando as crises forem surgindo. “E aí, não só pode começar a se instalar o vício propriamente dito, como as crises de ansiedade tendem a aumentar.”

O consumo do álcool antes de dates, postos seus malefícios, pode representar um tipo de fuga ao possível desconforto, conforme a psicóloga. “Na Terapia de Aceitação e Compromisso, chamamos isso de esquiva experiencial: a tendência do ser humano sempre buscar maneiras de evitar experiências aversivas, desconfortáveis ou difíceis.

No contexto do hábito de beber álcool antes de um encontro, pode ser problemático quando se torna um padrão de comportamento rígido e não saudável. Ao usar o álcool como uma estratégia de evitação, a pessoa não está lidando diretamente com a ansiedade, apenas a evita temporariamente. Isso reduz a experiência da pessoa no momento presente e limita o fortalecimento de habilidades sociais”, completa.

Embora o álcool possa ter um efeito inicial de relaxamento, é importante entender que existem outros recursos e estratégias saudáveis para lidar com a ansiedade. A substância afeta o funcionamento do sistema nervoso central e pode prejudicar o julgamento, as habilidades cognitivas e a tomada de decisões. Além disso, se essa for a única forma de tentar lidar com a ansiedade, isso gerará uma dependência física ou psicológica, não sendo sustentável e saudável a longo prazo.

É natural que haja um grande desejo de que tudo dê certo. Porém, a primeira coisa a se fazer e, talvez a mais difícil, para não precisar recorrer às bebidas é diminuir as expectativas em relação a este encontro.

“Também procure outras formas de relaxar, como ir à academia, escutar músicas e dançar antes do encontro. Isso porque na dança, por exemplo, o excesso de adrenalina e cortisol que está na nossa corrente sanguínea quando estamos ansiosos ou estressados começa a ser gasto pelo coração e pelos músculos, trazendo uma sensação de bem-estar e relaxamento. Beber água também ajuda a eliminar o excesso de adrenalina.

Checklist para relaxar antes de ir ao encontro

Praticar técnicas de mindfulness , como a atenção plena ao momento presente. Identificar os pensamentos que estão gerando ansiedade e questioná-los Conversar com amigos de confiança sobre a ansiedade, buscando apoio e encorajamento. Buscar apoio profissional de um psicólogo, que pode ajudar a desenvolver estratégias personalizadas para lidar com a ansiedade.

De todo modo, vai sempre ter um pouquinho de nervosismo por aí, e a recomendação das psicólogas é ir ao encontro mesmo na presença da ansiedade. É só reconhecendo ela que você pode trabalhar para a diminuição do problema. Boa sorte no próximo encontro.