5 dates para fazer com você mesma

Você conhece seus gostos mais do que qualquer outra pessoa, mas qual foi a última vez que pensou em agradar só a si mesma? Ter um tempo para fazer o que curte, sem espaço para corresponder às vontades e expectativas do outro é importante para qualquer ser humano do planeta. Pensando nisso, separamos algumas programações para fazer com a melhor companhia ― a sua.

Comer seu prato favorito

Cozinhar para outras pessoas ou acompanhá-las em um jantar é visto, muitas vezes, como uma demonstração de amor. Por que, então, não fazemos isso por nós mesmos? Desfrutar de um prato delicioso, sem pressa ou culpa, pode ser uma maneira de praticar a solitude e gerar prazer.

Ir ao cinema

Encontros no cinema existem desde que o cinema existe, mas você já pensou em frequentar esse espaço sem outras pessoas? Não precisar dividir a pipoca, nem ter que aturar alguém falando no meio do filme são alguns dos pontos positivos que essa experiência pode te trazer.

Praticar alguma atividade

Quem pensa que exercícios físicos são pura tortura e não deixam ninguém feliz está completamente enganado. Assim que você finaliza a prática, libera endorfina, o que dá uma sensação de bem-estar enorme. Se você ainda não se encontrou e, por isso, não sente prazer ao finalizar a atividade, pense em outras opções: yoga, musculação, crossfit, pilates, vôlei, futebol etc.

Visitar algum museu

As pessoas que buscam um momento só delas e, ao mesmo tempo, conhecimento tendem a gostar de ir passear no museu. Você aprende sobre história, vê obras de arte, tem tempo de analisar cada fator que compõe o espaço e pensa mais sobre o presente. Isso pode trazer mais repertório para entender o mundo e o seu próprio interior.

Viajar

Viajar sozinho pode parecer uma loucura, especialmente se você for mulher. Mas com tudo organizado, consegue se manter seguro e, paralelamente, ocupar um novo espaço e ter a chance de criar novas memórias.

Sair sem planos

Escapar de roteiros, planejamentos ou qualquer outra coisa que deixe seus passos milimetricamente marcados é uma vontade para parte das pessoas. Sair sem pensar no destino final pode te fazer prestar mais atenção no caminho. Um simples passeio no parque te leva a um restaurante magnífico, que te leva a um novo conhecido, que te leva a uma nova amizade.