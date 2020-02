Piramos com o gel que esquenta e esfria

Dá para usr o gel tanto na superfície do

Foto: arquivo pessoal

Nossa cama é assim, cheia de fogo! Eu e o Milton estamos juntos há dez anos, mas não costumávamos usar produtos de sex shop no começo do relacionamento. Porém, em 2003 montamos uma loja nesse ramo e descobrimos as maravilhas dos apetrechos eróticos. Nossa relação nunca mais foi a mesma… Que delícia!

Estamos sempre em busca de novidades. Nem preciso dizer que isso deixa a nossa cama cada vez mais quente! Há seis meses, um dos produtos que a gente mais curte é o gel bifásico, que muda a temperatura da área onde é aplicado.

A novidade acaba de chegar nas lojas e a gente recomenda muito. O frasco é pequenininho, custa pouco mais de R$ 10 e rende que é uma beleza – dá para umas seis transas. Veja bem, seis transas inesquecíveis.

Experimentamos em mim primeiro

Quando decidimos experimentar, passei só um pouquinho do gel na superfície da minha vagina. O Milton já estava em ponto de bala, ansioso pra testar o produto.

Depois de me massagear, ele entrou em mim com vontade. Uau! Senti na hora o calor do creme em atrito com o pênis dele. E quando ele saiu… Uh! Senti um friozinho, uma deliciosa sensação de frescor… Continuamos nesse ”esquenta e esfria” até atingirmos muitos orgasmos juntos! Foi muito bom.

A ideia de testar o gel foi do Milton. E juntos descobrimos que o produto é unissex. Ou seja: dá para usá-lo tanto na superfície do pênis como na da vagina, com resultados sempre muito satisfatórios.

Passei no Milton e ele sentiu um ”gás”

Na nossa segunda noite de amor com o gel, resolvemos aplicá-lo no ”rapaz” do Milton. Na hora, ele não sentiu nada, mas, quando fomos aos ”finalmentes”, ele sentiu aquele ”gás”. A vantagem desse gel bifásico é que a variação brusca de temperatura deixa a região íntima muito refrescante e muito mais sensível ao toque!

Os produtos que só esquentam são bons, mas, se não forem bem aplicados, podem provocar ardência. Com o gel bifásico, isso não acontece. Tem gente que até gosta da sensação de calor, mas, pra quem quer uma experiência intensa e sem incômodos, esse produto é excelente!

O sexo ficou refrescante

Milton Luiz da Fonseca, 33 anos, empresário, o marido da Mônica



”Apesar de o gel bifásico ser unissex, o que mais gosto é de passá-lo na Mônica, com ela por cima na hora do sexo. A penetração fica mais animada e isso deixa a Mônica mais satisfeita – e eu adoro ver a minha mulher tendo prazer! Com o gel, nosso sexo fi ca muito mais refrescante, e a nossa sintonia na cama é maior. Até caprichamos mais nas preliminares, brincamos de prestar atenção nas nossas sensações. Nossa relação tem cada vez mais cumplicidade. Acho que todo casal deve experimentar novidades.”

Gel bifásico

. Surprise (7 g), da Santo Sexo, R$ 11

. Hidrafresh (17 g), da Kalya, R$ 20