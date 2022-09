Museu do Ipiranga reabre nesta semana com shows gratuitos

Para aproveitar o feriado de 7 de setembro, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também conhecido como Museu do Ipiranga, localizado em São Paulo, celebra a esperada reabertura. A partir de quinta-feira (8), ele recebe o público com uma programação repleta de atrações.

Fechado em agosto de 2013, o museu, um dos mais importantes do Brasil, permaneceu assim durante nove anos para reforma. Parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência, onde se encontra a Cripta Imperial com os restos mortais do Imperador Dom Pedro I, o prédio principal tem o nome de monumento-edifício e foi completamente restaurado.

Memorável símbolo da independência do Brasil, o local foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1895. O acervo atual conta com 3.700 itens – entre pinturas, esculturas, fotos, objetos e relíquias arqueológicas, incluindo Independência ou Morte, de Pedro Américo.

A programação de reabertura do Museu do Ipiranga contará com concertos e shows gratuitos. Entre as apresentações terá a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Criolo, Duda Beat, Vanessa da Mata, Fafá de Belém e mais.

Confira abaixo mais detalhes da programação do Museu do Ipiranga:

7 de setembro

17h – DJ Luísa Viscardi

18h às 22h – Projeção Mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

19h – Espetáculo com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e apresentações de Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz, Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois Caprichoso e Garantido de Parintins, Gaby Amarantos, João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara.

21h – Balé de drones

8 de setembro

17h – DJ Luísa Viscardi

18h – Concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

19h15 – Bala Desejo

20h30 – Silva

9 de setembro

17h – DJ Luísa Viscardi

18h – Orquestra Jazz Sinfônica

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

19h30 – Melim

10 de setembro

17h – DJ Clara Cady

18h – Orquestra Jazz Sinfônica

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

19h – Gabriel Sater e Sá

20h30 – Duda Beat

11 de setembro

17h – DJ Clara Cady

18h – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e SP Big Band

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

19h30 – Geraldo Azevedo

A visitação, que será gratuita até 6 de novembro, ficará aberta ao público geral em 8 de setembro a partir de 11h. Ainda assim é preciso retirar ingressos. Para informações sobre a retirada, acesse o site oficial do museu.