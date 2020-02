Eles revelam o que querem na cama

Aproveite os momentos de intimidade com o seu amor sem timidez ou encanações

Foto: Getty Images

1. Deixe o gato cheio de tesão

”Já fico bem no ponto só de a garota tomar a iniciativa.”, Rafael Moreira, 27

”Deliro quando estamos em um lugar público e ela começa a roçar o bumbum no meu pênis.”, Henrique Muniz, 34

”Ficar completamente nua antes mesmo de me tocar funciona sempre!”, Lucas Bragança, 28

”Uma ex não se secava após o banho e vestia uma camiseta branca justa. Ai, aqueles mamilos…”, Nicholas de Sá Mendes, 30

”Minha namorada é bem direta. Se está a fim de transar, pega minha mão e chupa meu dedo do meio, olhando firme em meus olhos. Nem precisa falar que sou louco por ela, né?”, Thiago Enrico, 27

”Eu não devo ser o único homem que adora quando uma mulher mordisca o lóbulo da minha orelha, certo?”, Gregori Savaro, 29

”Minha namorada adora me pegar de surpresa com telefonemas fogosos. Me liga no celular com uma voz sexy, dizendo que está louca para que eu chegue do trabalho logo. Diz como estará vestida me esperando… Nossa, é muito bom. Fico subindo pelas paredes lá no escritório.”, Alan Moreira, 31

”Adoro quando guiam minha mão até dentro da calcinha, me deixando sentir o quanto está molhada. Não tem como eu não partir para cima!”, Wagner de Oliveira, 40

”Estava trabalhando em casa e minha esposa se sentou sobre a mesa, erguendo uma de suas pernas até meu colo. Ela estava sem calcinha. Tão simples e tão… sexy!”, Victor Nabetha, 37

”É sempre uma surpresa agradável quando minha mulher me convida para tomar banho com ela. Parece que a água deixa tudo mais excitante.”, Roberto Sahita, 41

2. Capriche nas preliminares

”Gosto quando tocam a vagina e passam os dedos em meus lábios.”, José Luiz F. Cardoso, 22

”Durante uma massagem, não dá para pular mamilos e bumbum. Amo carinhos e lambidas nessas áreas!”, Sidney Braga, 27

”Peça que eu apenas observe e se masturbe para mim, olhando em meus olhos.”, Patrick Frias, 25

”Minha esposa sempre roça a cabeça do meu pênis sobre os seus lábios antes de começar o sexo oral. Acho o máximo!”, William Souza, 31

”Não acreditei quando uma garota colocou praticamente todo o meu saco em sua boca, ao mesmo tempo em que me masturbava. A sensação era completamente nova, quase explodi de tesão!”, Jorge Moura Filho, 20

”Na hora do sexo oral, coloque as mãos para trás, usando apenas a boca para me satisfazer.”, Murilo Santos, 21

”Quando faço sexo oral na minha mulher gosto que ela abra bem as pernas, para que eu possa observar cada detalhe do seu corpo.”, Alex Timbrant, 32

”Mulher detesta chupão, por isso, quando uma vem e me marca assim, acho que é das mais ousadas e fico maluco, querendo conferir o resto da performance.”, Joaquim Mello, 22

”Certa vez saí com uma menina que, antes de lamber meu pênis, colocou uma bala de menta extra-forte na boca. O sexo oral foi inacreditável!”, João Felipe Grabbi, 28

”Se estou com meu dedo na vagina da minha esposa, ela insere o dela também. É incrível!”, Roberto Souza, 34

3. Entregue-se e aproveite!

”Tesão mesmo rola quando a iniciativa do sexo anal parte dela!”, Gustavo Oliviera, 29

”Se o sexo está pegando fogo, me sinto mais inspirado com um som bem agitado e com o volume lá em cima!”, Reymond Gomes, 19

”Deixe para tirar o sutiã só quando estivermos transando, você por cima, claro. É como se surgisse um novo componente!”, Marco Terolli, 34

”Quando ela senta de frente para mim, de cócoras, adoro observar seus movimentos.”, Yuri Reis, 32

”Rebole, balance os quadris de um lado para o outro… não só a sensação lá embaixo é maravilhosa, como a visão de uma mulher se contorcendo por você é muito excitante.”, Lucas Diaz, 23

”Mesmo quando é um papai-mamãe, só de ouvi-la gemendo, sussurrando no meu ouvido, dizendo o que quer que eu faça, é sensacional.”, Breno da Silva, 34

”Me diga o que fazer. Guie todos os meus movimentos. Melhor ainda se cada ordem for mais safada do que a anterior…”, Eduardo Figueira, 39

”Ouvir uns palavrões é raro e, por isso, bem excitante. Te encoraja a ser um pouco mais saidinho.”, Daniel Ferreira, 19

”Quando ela veste uma fantasia e interpreta o personagem, é incrível. É como se fosse uma nova mulher a cada brincadeira.”, Pedro Vilella, 28

”Momentos antes do clímax, abra bem as pernas para que eu consiga penetrar o máximo possível. A sensação é ótima.”, Alex da Silva, 34