Aprenda a fazer dupla penetração com segurança e muito prazer

Se você já considerou fazer dupla penetração durante o sexo, saiba que existe uma maneira de vivenciar essa experiência com segurança e mais prazer. A prática simultânea de penetração vaginal e anal deve ser realizada com cuidado para evitar desconforto e dor e proporcionar satisfação a todos os participantes.

Cuidados antes da penetração

Os cuidados antes da prática são essenciais para garantir uma experiência segura. Conversar abertamente, fazer a higienização adequada e adquirir um lubrificante são os primeiros passos.

“Para um sexo seguro, o mais importante é o consentimento de todos os envolvidos”, afirma Tamara Zanotelli, sexóloga e terapeuta sexual. O uso de preservativos também é fundamental, pois ajuda a evitar a transmissão de infecções, enquanto os lubrificantes evitam lesões no ânus.

Preliminares

As preliminares são recomendadas para estimular a lubrificação natural e intensificar o prazer de todos. Elas também ajudam a aumentar a intimidade, especialmente se os parceiros não se conhecem.

Comece com dedos ou brinquedos sexuais

O uso de brinquedos sexuais ou da masturbação com os próprios dedos pode ser uma boa maneira de se preparar para a dupla penetração com pênis. Em todos os casos, o lubrificante é imprescindível, pois o ânus não lubrifica naturalmente e, sem ele, o risco de lesões aumenta.

“O vibrador pode ser uma boa opção, mas é essencial escolher um que não cause desconforto. Hoje, temos materiais menos tóxicos, que respeitam a anatomia anal e vaginal. Lembre-se de que os brinquedos para a vagina não devem ser usados no ânus, e vice-versa”, explica Tamara. Evitar objetos pontiagudos também é necessário para prevenir ferimentos.

Posições para dupla penetração

A posição escolhida faz toda a diferença na experiência da dupla penetração. “É importante optar por posições que evitem machucados”, aponta a sexóloga.

Uma sugestão é que um homem fique deitado, com a mulher por cima e virada para ele, enquanto outro homem fica atrás dela. Outra opção é um parceiro deitado, segurando as pernas da mulher, enquanto o outro se posiciona por cima, virado para ela.

Se um vibrador entrar na jogada, a mulher pode ficar de quatro, com a outra pessoa utilizando o brinquedo na vagina dela. Também é possível que um homem deitado segure o vibrador no ânus da mulher enquanto ela fica por cima. Além do brinquedo sexual, a dupla penetração pode ser realizada com os dedos.

Comece com movimentos lentos

É recomendável que a mulher inicie o movimento, seja rebolando ou indo de cima para baixo. Com o tempo, os outros parceiros (ou o vibrador) podem ser introduzidos no ritmo escolhido por ela, aumentando a intensidade gradualmente.

Não tenha pressa

Considerar o conforto durante a prática é essencial. “Algumas pessoas podem sentir dor se não estiverem relaxadas ou excitadas, o que pode ser um grande obstáculo”, explica Tamara. A sexóloga ainda recomenda: “a comunicação durante o sexo é fundamental para garantir que ninguém sinta dor. Ajustes devem ser feitos conforme necessário para que todos se sintam bem.”

Estimule o clitóris

A estimulação do clitóris durante a dupla penetração pode aumentar o prazer da mulher e contribuir para maior lubrificação. É possível fazer esse estímulos com os dedos, inclusive usando lubrificantes.

Mantenha a comunicação aberta

“A comunicação durante a prática também é crucial. Conversar sobre o que é confortável e o que não é ajuda a garantir que todos se sintam à vontade e que o prazer seja compartilhado de forma segura”, afirma Maria Carolina Dalmboni, ginecologista e sexóloga.

Quais são os riscos do sexo com dupla penetração?

É preciso lembrar que, como em toda prática sexual, existem riscos que devem ser observados. “No caso de brinquedos, há a chance de não higienizá-los corretamente ou de usá-los de forma inadequada, o que pode causar lesões”, diz Tamara.

De acordo com a especialista, se não usarmos preservativo, a troca de fluidos pode transmitir infecções. Além disso, a falta de lubrificação ou a pressão excessiva podem danificar as paredes da vagina ou do ânus. “Por isso, é essencial começar devagar e usar brinquedos de tamanho adequado para evitar lesões.”

A higiene também é um ponto crucial. Uma limpeza inadequada pode resultar em infecções bacterianas ou fúngicas. Outro aspecto importante é a saúde do assoalho pélvico. “A prática excessiva pode afetar essa área, causando dor pélvica ou até disfunções sexuais. Avaliar a frequência e a intensidade das práticas é necessário para evitar problemas a longo prazo.”

