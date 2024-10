3 lubrificantes “diferentões” para apimentar o sexo e a mastubarção

Para um sexo prazeroso e livre de tabus, nada melhor do que contar com itens sexuais inovadores que possam tornar a experiência da transa ainda mais instigante.

Pensando em alternativas inteligentes, os lubrificantes íntimos chegam ao mercado sexual com cada vez mais inovações que poderão elevar a tensão sexual a níveis extremos, seja ela causada pelo prazer sensorial ou através de sensações aromáticas nesses produtos.

A seguir, te contamos em uma lista esperta 4 sugestões de lubrificantes íntimos inusitados que, certamente, deixarão o seu momento de prazer ainda mais atrativo e intenso. Veja só quais são:

4 lubrificantes diferentões para apostar no sexo

Booster Estimulante Natural com Jabum | Pantynova

Com essa opção potente de Pantynova, estimular um bom e prazeroso sexo oral nunca foi tão fácil com a ajudinha desse ingrediente 100% brasileiro: o jambu. Aqui, o diferencial está em sua textura em gel ultraleve, que torna a experiência do sexo tão imersiva a ponto do produto ser confundido com outros fluidos naturais.

Booster Estimulante Natural com Jabum de Pantynova Compre agora: Drogasil - R$ 72,40

Mas fique tranquila, pois sua formulação 100% composta à base de água não agride ou irrita a região íntima, mesmo para quem apresenta uma ultra sensibilidade a ativos artificiais.

Apesar da alta concentração estimulante do jambu, a sensação de “treme-treme” não é cansativa ou incômoda, muito pelo contrário. Ela garante que o ritmo da transa não diminua e que você, ou a sua companhia, permaneça com tesão do início ao fim. Um verdadeiro show de estímulo!

Calda quente trufada So Hot | Sophie Sensual Feelings

Se você busca elevar o momento de prazer a dois com um toque extra de sensualidade, o Óleo Corporal Calda Quente de Sophie Sensual Feelings é uma excelente pedida na hora H. Com sua proposta de aquecer e hidratar a pele ao mesmo tempo, esse óleo promete transformar a experiência íntima em algo marcante e extremamente prazeroso.

Sua textura densa é um ponto forte, pois oferece uma sensação luxuosa ao toque, enquanto seu aroma envolvente adiciona um toque de tesão extra ao clima. Além de hidratar intensamente a pele sem causar irritações, o produto pode ser considerado tranquilo para quem se preocupa com possíveis reações alérgicas à produtos que aquecem a pele.

Calda quente trufada So Hot de Sophie Sensual Feelings 3 lubrificantes “diferentões” para apimentar o sexo e a mastubarção Compre agora: Beleza na Web - R$ 51,90

Além disso, o fato de ser compatível com a região íntima é um grande bônus, já que nem todos os produtos de aquecimento conseguem ser suaves o suficiente para esse uso.

Outro diferencial é sua multifuncionalidade. Embora não seja feito para ser consumido, ele não oferece risco à saúde caso seja levemente ingerido durante o sexo oral, o que amplia as possibilidades para momentos mais íntimos. O único ponto negativo é o tamanho da embalagem, que pode não durar muito para quem utiliza o produto com frequência.

Lubrificante Íntimo Chocolate com Pimenta | Prudence

Associando sabor e prazer ao sexo, essa opção inusitada da Prudence é perfeita para quem deseja inovar no quesito sensorial durante os momentos íntimos.

Com um aroma doce e envolvente de chocolate, esse lubrificante desperta ao máximo os sentidos, enquanto a leve sensação de aquecimento, proporcionada pela pimenta, intensifica a experiência estimulante da região íntima sem causar desconforto.

Lubrificante Íntimo Chocolate com Pimenta de Prudence Compre agora: Droga Raia - R$ 36,39

Pelo valor oferecido, essa opção combina sem dificuldades duas experiências únicas de um bom sexo: sensorial e aroma, ideal para quem quer apimentar e transformar os momentos a dois em algo inesquecível, sem esforços.

