Dia do Sexo: conheça bares e restaurantes com cardápios afrodisíacos

O Dia do Sexo chegou e esta sexta-feira (6) é uma bela ocasião para impressionar seu amor convidando para um almoço ou jantar afrodisíaco. Há diversos restaurantes, bares e locais com cardápios e ambientes que podem dar aquele toque caliente para a relação, em São Paulo e outras cidades.

De ostra a culinária chifa, confira nossa seleção de bares e restaurantes com cardápios afrodisíacos:

Love Cabaret

Que tal jantar e ver um show com uma pegada de erotismo? É a proposta do Love Cabaret, na República, em São Paulo, que lançou no último dia 29 a temporada “Ato II – Uma Noite de Estreias”, com um novo cardápio assinado por Gabriela Monteiro repleto de ingredientes afrodisíacos como gengibre, especiarias, pimenta, chocolate, morango e castanhas, além do toque regional com tucupi preto, castanha de caju e queijo tulha. “A proposta é despertar os sentidos, com opções que vão desde entradas leves, perfeitas para acompanhar as apresentações artísticas, até pratos principais que são verdadeiros convites ao prazer gastronômico”, conta.

A carta de drinks da head bartender Michelly Rossi traz coquetéis autorais inspirados em figuras icônicas como o Dercy, em homenagem a Dercy Gonçalves (R$36,00), e Madame Satã, (R$38,00), em referência a João Francisco dos Santos, figura emblemática da vida noturna na Lapa carioca. Tudo isso acompanhado de noites temáticas explorando fetiches, como a “eXXXtase”, às sextas-feiras, em que celulares são proibidos.

Love Cabaret

Onde: Rua Araújo, 232, República

Quando: Quartas e quintas-feiras, das 20h00 às 01h00 | Sexta e sábado, das 20h00 às 03h00

Informações: no site

Vista Jardins

No cardápio do restaurante Vista Jardins, em São Paulo, a sugestão afrodisíaca são ostras vindas de Florianópolis, feitas no vapor e servidas com caviar uruguaio, creme de nata, limão cravo e cebolete.

Vista Jardins

Onde: Shopping Jardins – Rua Haddock Lobo, 1626, 3° andar, Jardins

Quando: Segunda a sexta, das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h30 | Sábado, das 12h00 às 23h30 | Domingo, das 12h00 às 22h00

Informações e reservas: (11) 5196-4022

Cantón

Com duas unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, o restaurante Cantón também conta com um cardápio com ingredientes afrodisíacos, além da iluminação avermelhada que é um convite para um “algo mais” depois do jantar.

Entre os pratos da culinária chifa, que mescla receitas peruanas e chinesas, está o Camarão ao Curry (Camarão com molho cremoso de curry amarelo, leite de coco e creme de leite acompanhado de arroz frito com abacaxi e amendoim, R$ 98), Chaufa Tropical (Arroz frito ao wok com cogumelos shitake, legumes, praliné de amendoim, coentro e picles de abacaxi, R$ 52) e Chijaukay (Frango desossado crocante com molho de ostra e cogumelos, omelete chinês e arroz frito, R$74).

Cantón São Paulo

Onde: Av. Juriti 587, Moema, e Rua Padre Chico, 631, Pompeia

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 22h30 | Sexta, 12h00 às 15h30 e 19h00 às 23h00 | Sábado, das 12h00 às 17h00 e 19h00 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 17h00 e 19h00 às 22h00.

Informações: (11) 5051-9755 / (11) 980003141 (Moema) e (11) 3872-8948 (Pompeia)

Cantón Rio de Janeiro

Onde: Rua Rodolfo Dantas, 26, Copacabana

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 16h00 e das 18h00 às 23h00 | Sexta, das 12h00 às 17h00 e das 18h00 às 00h00 | Sábados, 12h00 às 18h00 e das 19h00 às 00h00 | Domingo, das 12h00 às 22h00.

Informações: (21) 3594-0002

Canto do Picuí

O Canto do Picuí, do chef Wanderson Medeiros, conta com o caldinho de sururu (R$ 23), ingrediente afrodisíaco que pode ser uma boa pedida para a data. Pratos com carne de sol e frutos do mar, como camarão e siri, fazem parte do cardápio, baseado na culinária nordestina.

Canto do Picuí

Onde: Rua Ferreira de Araújo, 329, Pinheiros

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h30 | Sábados e domingos, das 12h00 às 16h30 e 19h00 às 23h30.

Informações: (11) 95583-7134 e no Instagram

Pobre Juan

E se o toque afrodisíaco estiver no drink? O restaurante Pobre Juan, conhecido por sua parrilla, conta com a Caipirinha Spicy (R$40), preparada com vodca, lichia, morango, abacaxi e um toque de pimenta dedo-de-moça. É possível prova-la nas unidades espalhadas por São Paulo, Barueri, Campinas, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.

Pobre Juan

Endereços, horários e informações: no site

DCK Burger

A vontade é de apostar em um doce afrodisíaco no final de semana? Entre as opções do DCK Burger, na zona Leste de São Paulo, está o Nutella Waffle (R), coberto pelo famoso creme de avelãs e chocolate, morangos frescos em cubos e chantilly. A sobremesa é servida no café da manhã aos sábados, domingos e feriados, das 9h00 ao meio-dia.

DCK Burger

Onde: Rua Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, e Avenida Zelina, 1110, Vila Prudente

Quando: Segunda a quinta, das 12h às 23h00 | Sextas, das 12h00 às 23h45 | Sábados, das 9h00 às 23h45 |Domingos, das 9h00 às 23h00

Informações: (11) 2478-8948, (11) 2367-3442 e no site

Lido Amici di Amici

Os frutos do mar são destaque na maioria das massas preparadas no Lido Amici di Amici, em Pinheiros. O Spaghetti Vongole e Latte di Mandorle (R$ 78) é feito com um molusco conhecido no Brasil como lambreta, cozido a baixa temperatura em leite de amêndoas caseiro. O cardápio tem também o Cozze alla Marinara (R$72), que traz mexilhões com caldo ao vinho branco finalizados com dill fresco e acompanhados por focaccia genovese crocante.

Lido Amici di Amici

Onde: Rua Fradique Coutinho, 282, Pinheiros

Quando: De terça a quinta, das 18h30 às 23h00 | Sexta-feira, das 18h30 às 00h00 | Sábado, das 12h00 às 23h00 | Domingo das 12h00 às 18h00

Informações: (11) 99023‑9890‬

La Braciera

A rede de pizzarias La Braciera, com 5 unidades em São Paulo (Higienópolis, Jardins, Morumbi, Santana e Tatuapé) tem pedidas com mel e pimenta, dos ingredientes afrodisíacos. É o caso do Involtini di Brie e Miele (R$46), feito com massa de pizza, queijo brie e mel, e o Calzone di Brie (R$55), com queijo brie, massa napolitana assada, parmesão e geleia de pimenta vermelha.



La Braciera

Onde: endereços no site

Quando: Domingo a quinta, das 18h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 18h00 à 0h00

Informações: (11) 5990-2158 e no site

Amazo Peruano

A gastronomia peruana contemporânea é o destaque do Amazo Peruano, com duas unidades em São Paulo. Para esquentar o Dia do Sexo, o cardápio disponibiliza as Ostras Ponzu (R), porção com quatro unidades de ostras frescas de Santa Catarina, molho ponzu nikkei, physalis e massago (ova) preto. Outra sugestão é o Crema Volteada (R), um pudim de leite em mel de cacau, creme inglês de cupuaçu, craqueline de castanhas e sorvete de jabuticaba.

Amazo Peruano

Campos Elíseos

Onde: Rua dos Guaianazes, 1149

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 15h30 | Domingo das 12h00 às 18h00. Jantar de quarta a sexta, das 19h00 às 22h00

Informações: (11) 99560-4321



Shopping Pátio Higienópolis

Onde: Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis

Quando: Segunda a sexta das 12h00 às 15h30 e 19h00 às 22h30 | Sábados e domingos das 12h às 22h30

Informações: no Instagram

Caju Gastrobar

Os cariocas podem apimentar o Dia do Sexo com duas opções de drinks do Caju Gastrobar, em Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro. O Fogo no Parquinho (R$ 35) é uma combinação levemente picante de cachaça com xarope de romã, laranja e compota de pimenta biquinho com mel. Já o Fruto Proibido (R$ 35) mistura gin, xarope artesanal de gengibre, xarope de maçã verde, limão, tônica e a tradicional espuma de gengibre.

Caju Gastrobar

Onde: Praça Demétrio Ribeiro, 97, Loja C, Copacabana, Rio de Janeiro.

Quando: Segunda a quinta, das 11h30 à 0h00 | Sexta e sábado, das 11h30 à 01h00 | Domingos das 11h30 às 23h00.

Informações: (21) 3264-3713 e no Instagram @cajugastrobar

