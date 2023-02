Como escolher o lubrificante ideal para o sexo

Por aqui, já falamos bastante de diferentes fetiches, vários tipos de brinquedos sexuais e como usá-los. Mas e os lubrificantes? Com cada vez mais opções no mercado, é importante saber escolher o produto adequado para curtir o sexo do jeito que você gosta.

Além de ajudar a fazer tudo deslizar de um jeito mais gostoso na transa, os lubrificantes também ajudam no quesito segurança. Isso porque, como explica Félix Neto, fisioterapeuta pélvico e sexólogo, os atritos causados durante o ato sexual podem causar pequenas lesões se não houver lubrificação suficiente na região genital. Além de ferimentos, esses machucados podem abrir a porta para o surgimento de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

“O uso de lubrificantes é essencial para deixar a mucosa que está hidratada e lubrificada com menos riscos de contaminação causadas pela complicação da atividade sexual. Além de deixar a sensação mais prazerosa, eles diminuem a proliferação de patógenos causadores de doenças na região vaginal e anal. Além disso, o lubrificante diminui a ruptura do preservativo, que previne doenças e evita uma gravidez não desejada”, explica Neto.

Qual lubrificante escolher?

Os mais comuns são o gel lubrificante à base de água, os géis lubrificantes à base de silicone e os óleos lubrificantes, ou seja, lubrificantes à base de óleo. Os mais recomendados por especialistas e outras fontes consultadas por CLAUDIA são aqueles à base de água. “São os que melhor protegem, são compatíveis com todos os corpos e devem ser usados em abundância, pois não causam alergias. Além disso, a composição à água não é reagente com o látex da camisinha, evitando rompimentos durante o sexo”, explicam Izabela Starling e Heloisa Etelvina, cofundadoras da Pantynova.

Além de terem uma textura que imita a lubrificação natural do corpo, esses são os mais indicados para pessoas com peles sensíveis ou irritações.

Para o sexo anal, em que o uso de lubrificante é imprescindível, os produtos à base de água são os mais recomendáveis. “Os lubrificantes anais tendem a conter algum componente como cravo e cânfora, que ajudam a minimizar o desconforto no momento da penetração”, ensina a sexóloga Camila Gentile.

Mas atenção! Os lubrificantes à base de água não servem para brincadeiras no chuveiro, banheira, piscina etc. Nesses casos, opte por um lubrificante à base de silicone, que têm uma textura mais densa e escorregadia. “Eles são perfeitos para masturbação e brincadeiras no chuveiro, mas não são compatíveis com sex toys de material siliconado e nem com todos os tipos de preservativos”, orienta a sexóloga Chris Marcello.

Chris explica que os lubrificantes à base de óleo têm uma textura “bem sensual e umectante”, mas não são compatíveis com a maioria de preservativos (os de látex, nem pensar), e brinquedos sexuais. Além disso, eles são derivados de substâncias que podem alterar o pH vaginal. Por isso, não são recomendados pelas especialistas.

“Na hora de escolher o melhor lubrificante para você, é importante ficar atenta à composição dos produtos. Lubrificantes com fragrância podem dar alergia ou alterar o pH da vagina. Certifique-se de que o produto é registrado na Anvisa como um produto de saúde e não cosmético, com testes dermatológicos e ginecológicos, e procure lubrificantes com alto percentual de naturalidade na fórmula”, recomenda Chris.

A sexóloga lembra que são necessários alguns minutos para que a mulher tenha uma lubrificação natural entre o estímulo e a excitação. “Por isso, o uso de lubrificante nesse momento torna o estímulo mais prazeroso, o que deixa a mulher relaxada”, diz. Ela também explica que mulheres com alterações hormonais por diversos fatores (como menopausa, uso de medicamentos etc) podem apresentar ressecamento vaginal e precisam de um lubrificante para tornar o sexo mais seguro e confortável.

Como usar o lubrificante

Depois de entender para que servem esses produtos, é hora de soltar a imaginação e aproveitar. Para quem curte sexo oral, a dica de Camila Gentile é apostar em lubrificantes com sabor. “A maioria dos lubrificantes neutros são à base de água e podem ser usados com preservativos. Para a brincadeira ficar mais gostosa, tem também aqueles que provocam sensações de frio ou calor”, recomenda.

Para a masturbação, a sexóloga indica os lubrificantes siliconados, mas lembra que eles não são compatíveis com sex toys de silicone. “Nos brinquedos sexuais, use sempre lubrificantes à base de água.”

Camila conta que existem até ultra lubrificantes, ideais para quem curte uma penetração mais intensa. “Para o fisting [ato de inserir a mão ou o antebraço na vagina ou ânus], por exemplo, os ultra lubrificantes são os melhores. Esses produtos não ressecam e são mais densos, não têm aroma nem sabor e deslizam de verdade”, diz.

Com as dicas na mão, agora é só escolher o seu.