Como fazer o seu marido atingir o orgasmo anal? Veja dicas e posições

Já pensou em provocar um orgasmo anal em seu parceiro? Homens possuem a próstata, conhecida como ponto P, que pode ser estimulada pelo ânus para intensificar o prazer e facilitar o orgasmo durante o sexo. No entanto, a eficácia da prática depende da maneira como a estimulação é realizada. Conversamos com sexólogas para esclarecer como facilitar o prazer anal.

Todos os homens podem ter orgasmo no sexo anal?

O orgasmo anal é uma possibilidade, mas a resposta de cada pessoa varia. “O prazer anal não é uma experiência universal; ele envolve fatores como sensibilidade, preparação e conforto”, explica Natali Gutierrez, sexóloga e CEO da Dona Coelha. Segundo Tamara Zanotelli, terapeuta sexual, “é mais fácil para homens devido à anatomia masculina”.

Consentimento é o primeiro passo

O consentimento é o ponto inicial para estimular a região anal. “A prática deve ser desejada pela pessoa que irá receber a penetração e nunca realizada apenas para agradar o parceiro”, comenta Gutierrez. O diálogo franco e a construção de confiança são fundamentais para criar um ambiente seguro.

Lubrificação é essencial para o conforto e prazer

O lubrificante é essencial no sexo anal para tornar a experiência mais confortável, prazerosa e segura. O ânus não possui lubrificação natural, e, sem lubrificar, a prática pode ser dolorosa e causar lesões.

“Usar um bom lubrificante, de preferência à base de água ou silicone, facilita a penetração, reduz o atrito e permite que a pessoa relaxe e sinta mais prazer durante o ato. Aqui, vale destacar que a saliva não substitui o lubrificante”, comenta Gutierrez.

Estímulos preliminares elevam a boa sensação no sexo

O ato deve ser introduzido de forma gradual, com bastante lubrificação e estímulos preliminares. “Uma massagem, carícias e uma boa higiene da região ajudam na preparação”, destaca Zanotelli.

A massagem pode ser feita passando o lubrificante e fazendo movimentos circulares na região. Introduzir brinquedos sexuais ou técnicas de estimulação com os dedos é uma maneira eficaz de começar o sexo anal no parceiro, de acordo com Natali.

Posições e variações

Certas posições, como de lado ou de quatro, permitem maior controle da profundidade e facilitam a adaptação. Além disso, estimular simultaneamente outras áreas erógenas, como o pênis, períneo e escroto, pode intensificar o prazer. “Incorporar brinquedos como anéis penianos e estimuladores prostáticos também pode aumentar a intensidade do orgasmo”, sugere Zanotelli.

Continua após a publicidade

A especialista também sugere as seguintes posições: o homem deitado de barriga para a cama, com a mulher por cima, o que permite a ela controlar a profundidade e a velocidade da penetração, ou ambos sentados frente a frente, com a mulher realizando a penetração.

“É importante lembrar também que as fantasias do homem podem intensificar o prazer, então ele pode se permitir visualizar algo mentalmente durante o sexo ajuda.”

Continua após a publicidade

A importância de superar tabus

Muitas pessoas ainda associam o prazer anal à homossexualidade, mas essa visão é um equívoco. “Sentir prazer anal não define a orientação sexual; trata-se de explorar a anatomia e as zonas erógenas. A próstata, situada próxima à entrada do ânus, pode proporcionar um orgasmo profundo, diferente do peniano”, explica Zanotelli.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.