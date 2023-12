5 posições sexuais para experimentar o BDSM

Você é o time das que gosta de um sexo cheio de carinho ou das que gostam da sensação de perigo? Quando o assunto é prazer, só existe uma regra: consentimento. E se você está no time de mulheres que sempre tiveram vontade de provar algo mais na vibe Cinquenta Tons de Cinza, saiba que é possível começar com passos pequenos, porém para lá de sensuais! Aqui, você descobre 5 posições sexuais para começar a experimentar um pouco do BDSM.

BDSM é um acrônimo que refere-se ao ato de adicionar bondage, disciplina, domínio, submissão, sadismo e masoquismo, na hora do sexo. A prática pode ir desde tapas na bunda até prender o parceiro na cama, se tornando um verdadeiro jogo de submissão e domínio, trazendo aquele perigo tão desejado.

“O principal ponto do BDSM é a gente deixar de lado o preconceito com essa sigla, ele é para ser seguro e prazeroso, precisando ter, antes de tudo, consentimento, respeito e segurança”, explica Isabela Cerqueira, especialista sexual e CEO da Good Vibres, além de expor que uma das maiores necessidades ao considerar a prática é a comunicação, devendo estabelecer palavras-chave para apontar os limites e definir a diferença entre o prazer e a dor.

Posições sexuais para experimentar o BDSM

Sexo oral de restrição

O sexo oral é queridinho, tanto para indivíduos com vulva quanto para aqueles com pênis – mas você já pensou em deixar ainda mais interessante? A especialista aconselha investir na amarração – entrando na área do bondage do acrônimo.

“O primeiro passo é amarrar a pessoa que está recebendo com as mão para trás – podendo até acrescentar uma venda para um pouco mais de picância. Pode amarrar com cordas, algemas ou, inclusive, alguns panos específicos que são vendidos em sex shop”, recomenda a especialista.

Assim, o parceiro submisso pode ser amarrado à cabeceira da cama, enquanto o dominante aposta no oral ou vibradores.

Sentada na cara

A ‘sentada na cara’ é mais uma forma de controle no sexo, sendo uma das posições mais fáceis para quem está entrando no BDSM.

“O homem (ou parceira) deitado recebe a mulher, que senta na cara dele, dando uma sensação de restrição de movimentos para o homem”, aponta Isabela.

De quatro restrito

Voltamos a mais uma posição sexual clássica. Isabela aponta que é possível realizar a posição ao mesmo tempo que amarramos – novamente, com uma corda ou elemento de tecido – as mãos da parceria atrás das costas.

“Você também pode usar uma venda nos olhos da pessoa e, com muito consentimento, claro, pode começar a dar algumas palmadas e estimular o ‘bater’”, continua.

Amarrado na cadeira

Para essa posição você vai precisar da ajuda de uma cadeira – de preferência que fique bem firme e segura no chão.

“Uma pessoa vai sentar na cadeira e terá as mãos amarradas por trás e os pés amarrados em cada uma das pontas da cadeira. Neste caso, dá para fazer sexo oral ou a clássica sentada, o que é legal porque não precisa de um separador de pés, e você consegue limitar o movimento do submisso”, explica.

Cowgirl

Você quer ser a dominante durante o sexo? Então é hora de implantar a posição de cowgirl! “A pessoa por cima consegue controlar bastante bem o movimento enquanto o submisso está com as mãos presas. E outra coisa interessante é que o dominante tem a liberdade de enforcar e bater no parceiro”, finaliza a especialista.

Hora de testar as possibilidades!

