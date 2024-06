5 melhores posições sexuais para gastar muitas calorias no sexo

O sexo por si só já funciona como um ótimo exercício físico. Contudo, existem algumas posições sexuais que, se feitas da maneira correta, podem auxiliar num enorme gasto calórico durante a transa. A melhor parte? Aqui, não estamos falando sobre posições mirabolantes, que exijam grandes complexidades. Na verdade, posições clássicas como a famosa “conchinha” podem ser bastante eficientes quando o assunto é queima de calorias.

Quantas calorias perde no sexo?

O gasto calórico durante o sexo pode ser mais eficiente do que fazer uma caminhada, indica uma pesquisa publicada na revista PLoS One, que teve como objetivo comparar as duas atividades.

Uma caminhada leve, para efeito de comparação, pode queimar de 3 a 4 calorias por minuto. Já o sexo queima, em homens jovens, cerca de 4,2 calorias por minuto. Em mulheres, o número é de 3,1 calorias por minuto.

O mesmo estudo descobriu que, em média, uma transa tende a durar 24,7 minutos. Sendo assim, o sexo masculino pode perder até 104 calorias durante a relação sexual. Para o público feminino, o número pode chegar a 69 calorias.

Melhores posições sexuais para gastar calorias

Agora, se em uma transa habitual o gasto calórico já é expressivo, imagine se inserirmos posições sexuais intensas, que demandem um grande esforço físico? “Embora não haja uma lista definitiva das posições que gastam mais energia, pois isso ainda não foi avaliado e documentado, há sim posições que ajudam a aumentar o gasto calórico”, afirma Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexualidade Feminina pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

Você confere elas a seguir:

1. Posição do missionário

Essa é uma posição clássica em que a mulher deita-se de costas e o homem se posiciona por cima, penetrando-a. “Ambos podem ajustar a posição das pernas e a inclinação dos corpos para maior conforto e prazer”, explica.

2. Posição de conchinha

Nessa posição, a sexóloga indica que ambos os parceiros se deitem de lado, com o homem atrás da mulher. “Ele a penetra por trás, enquanto ambos se abraçam. Essa posição permite uma estimulação mais íntima e aconchegante”, diz.

3. Conchinha anal

Aqui, vale a explicação anterior: ambos os parceiros deitam-se de lado, um por trás do outro. O diferencial é a penetração anal, que, de acordo com Claudia, pode ser expandida utilizando-se de brinquedos sexuais ou outras formas de estimulação.

4. Posição de pé

Essa posição pode ser realizada em pé, com a mulher apoiada em uma superfície, como uma parede. “O homem a penetra enquanto ambos se mantêm em pé, permitindo uma maior sensação de controle e intensidade.” Inclusive, essa é uma das posições mais indicadas para quem adora transar no banho.

5. Posição do tesoura

Nessa posição, as parceiras deitam-se de lado, com as pernas entrelaçadas. “Elas podem estimular-se mutuamente, esfregando os genitais uma na outra, enquanto se beijam e se acariciam.”

