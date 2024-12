5 coisas que são mais importantes do que sexo no casamento

Embora o sexo seja uma parte importante de muitos casamentos, existem outros aspectos que podem ser ainda mais fundamentais para a construção de uma relação duradoura e saudável. A comunicação, o respeito, a confiança e os momentos de qualidade, por exemplo, desempenham papéis essenciais para fortalecer o vínculo entre os parceiros. Isso não só garante uma convivência harmoniosa, mas também promove o crescimento conjunto, permitindo que a dupla se sustente em uma base sólida e enriquecedora.

“Diferente do que lemos em algumas declarações públicas, precisamos lembrar que o sexo não é o único meio de conexão. Já atendi casais que, no ato sexual, se entendiam, mas, na vida diária, nem conversavam. A intimidade significa partilha, aproximação e vínculo. O sexo é um tijolo do que pode, ou não, fazer parte de uma relação. No entanto, um tijolo sozinho não levanta uma casa”, explica a psicóloga Magda Tartarotti.

Confira 5 aspectos mais importantes do que o sexo em um casamento:

1. Preservação da autoestima

A história de ser igual ao parceiro já está ultrapassada! Isso porque somos seres individuais e temos um jeito único de ser no mundo. “Não há uma fusão, somos pessoas inteiras que se encontram. E isso faz com que a relação não seja apenas na saúde e na doença, mas também nas discórdias”, ressalta Magda.

2. Escuta ativa

O termo, que está se popularizando cada vez mais, vem de encontro com uma sociedade rodeada por estímulos. Essa é a prática de se concentrar no discurso de alguém para entender o que ele está dizendo. Segundo a especialista, isso demanda um esforço para sair um pouco de si e implantar a incerteza – deixando de lado as convicções próprias para aprender com quem está ao nosso redor.

Continua após a publicidade

3. Humor

“Há quem diga que o humor é um grande remédio – e é mesmo!”, afirma a psicóloga. Partilhar alegrias, dar risadas juntos e planejar o futuro são ações que ajudam a consolidar a vida do casal.

4. Cuidar da rotina – e sair um pouco dela

Os momentos de qualidade, como fazer atividades que ambos apreciam e compartilhar experiências diárias, são vitais para um casamento bem-sucedido. Isso contribui para fortalecer a amizade entre os parceiros, tornando o relacionamento mais divertido e gratificante, independentemente da frequência ou intensidade da intimidade sexual. “Não há receita, o cultivo é diário. Podemos lembrar da premissa de não fazer para o outro o que não quero para mim. Isso dá trabalho, mas é essencial para lembrar o que os uniu”, reflete Magda.

5. Afeto

O respeito mútuo também é essencial, pois assegura que ambas as partes se sintam valorizadas e seguras. Respeitar decisões e sentimentos do parceiro cria um ambiente de confiança, algo fundamental para qualquer relacionamento duradouro.

“O tempo muda tudo, inclusive o amor. O cuidado consigo e com o outro é um núcleo importante das nossas vidas. Nisso está contido a ética, o respeito, a honestidade, o apoio, entre outras questões”, diz.

Continua após a publicidade

“O sexo pode estar dentro do contexto da partilha e do fortalecimento dos laços afetivos. Ele não mantém casamento, pelo menos para a maioria das mulheres. Arrisco dizer que, para casais que estão comprometidos, ele é uma consequência. É um encontro que faz bem. Não se resume ao físico, é uma manifestação daquele olhar profundo do afeto.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade