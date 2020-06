7 vibradores para ter ainda mais prazer a dois ou na própria companhia

Na companhia da pessoa amada ou desfrutando do amor próprio, a busca pelo prazer sexual traz benefícios físicos e comportamentais. “A masturbação é a melhor ferramenta para chegar perto do seu ser sexual e entrar em contato com os seus desejos, que mudam e melhoram ao longo dos anos também”, explica a educadora sexual e psicóloga Tatí Presser. Além disso, segundo a especialista, o estimulo sexual também ajuda a se livrar da insônia e previne doenças, como o câncer de colo de útero

Para além das mãos, a masturbação pode ganhar experiências diferentes com o uso de vibradores. Se quer usar a dois, mas tem receio de como o(a) parceiro(a) vai receber a ideia, pensar no resultado final e usar a conversa como aliada são as recomendações da especialista. “Se tiver um preconceito por parte do parceiro, é importante lembrar primeiro que o vibrador é uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento da sexualidade. Além disso, ele pode ser usado pelo casal como um complemento, e não uma substituição do parceiro“, diz Tatí, que também afirma que a masturbação é que o mais dá resultado no momento da libido.

O orgasmo pode ser atingido com estímulos em diversas partes do corpo: clitóris, vagina, ânus, uretra, mamilo. Mas nada impede que a sua descoberta pelo prazer faça com que você encontre mais regiões. Por conta da diversidade de tipos de orgasmo e das formas de usar, os modelos de vibradores também variam para se adaptar a essas condições. Segundo Tati, o importante é experimentar o que mais te deixa confortável e usá-los sempre com preservativo. A higienização antes e depois do uso também é imprescindível.

Para incrementar o Dia dos Namorados, seja para quem está distante ou perto da parceiro(a) na quarentena, ou para curtir na própria companhia, CLAUDIA selecionou 7 vibradores que vão transformar a sua experiência sexual. Confira!

–

1 – Sugador de Clitóris com Base de Carregamento e 4 Velocidades de Sucção Multiply Roxo – R$ 899,00 (compre aqui)

2 – Vibrador para casal Partner Multifun 1, Miss Scarlet – R$540,00 (compre aqui)

–

3 – Vibrador batom recarregável com 10 modos de vibração, Lovetoys – R$199,50 (compre aqui)

4 – Estimulador bullet de clitóris e mamilo com língua, Dibe – R$ 69,00 (compre aqui)

–

5 – Vibrador estimulador de ponto G e clitóris, Trysta, Svakom – R$ 404,91 (compre aqui)

6 – Vibrador cordinha do amor, Panty – R$ 268,20 (compre aqui)

7 – Vibrador anal fitch rosa, Panty – R$ 136,80 (compre aqui)

