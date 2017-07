Noiva: Estilista cria vestidos inspirados em plantação de algodão

Já bastante conhecida no cenário carioca, a estilista Julia Golldenzon está conquistando noivas de todo o Brasil com suas criações delicadas e femininas. Apontando para a tendência dos casamentos boho chics, Julia seguiu a proposta de leveza e visual orgânico e, inspirada nas plantações de algodão do Mato Grosso, criou uma coleção de vestidos de noiva de tirar o fôlego.

As peças resgatam trabalhos artesanais como o macramê e o patchwork de rendas – revisitado e ainda mais ousado, unindo o vintage e o contemporâneo. O toque de fantasia ficou por conta das mangas longas e bufantes, que também são tendência.

Para casamentos ao ar livre a aposta de Julia é a escolha de vestidos com bordados com brilho e aplicações na dose certa para não perder a leveza que as cerimônias diurnas pedem.

A campanha foi fotografada a céu aberto em uma fazenda de algodões no Mato Grosso. “Viajei para o Mato Grosso algumas vezes para amadurecer a ideia de unir o azul do céu com os tons de palha e marrom da plantação”, contou a estilista.

Muitos dos tecidos utilizados foram garimpados em viagens mundo afora. É o caso das rendas francesas: cheias de romantismo e com um toque de fantasia!

O bordado rústico manual com fios de seda dá equilíbrio e leveza à imponência dos tecidos nobres utilizados, entre eles jacquard de seda pura, georgette e organza de seda.

Julia ingressou no universo de noivas de forma bem espontânea. Depois de trabalhar por mais de uma década no mercado da moda, atendendo ao pedido de uma amiga fez seu primeiro vestido de noiva. Suas criações logo caíram no gosto das cariocas e com o crescimento da demanda inaugurou seu primeiro ateliê.

Uma de suas principais características está na minuciosidade e detalhismo com que elabora cada peça. A proposta é que cada peça exclusiva realce a feminilidade e beleza natural da noiva. A estilista defende que além de belo o vestido ideal deve ser confortável. “Acredito que o dia do casamento é um momento único para a mulher e ele precisa ser aproveitado cada segundo, então não abro mão do conforto das minhas noivas”, afirmou Julia.

A coleção conta com 15 vestidos e estará disponível em agosto no ateliê da estilista.

Ficha técnica:

Estilo: Julia Golldenzon

Foto: Raphael Lucena

Beleza: Chico Toscano

Modelos: Malu Bortolini, Milena Golfetto e Leticia Cardinal

Styling: Mimi Coelho

Marketing: Carol Neves

Backstage/Behind the Scenes: Christy Barley