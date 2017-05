5 cuidados básicos para resolver problemas capilares

Ter um cabelo bonito e saudável é capaz de jogar a auto-estima de qualquer mulher lá no alto, certo? E algumas atitudes simples aliadas a técnicas certeiras podem ajudar você a driblar os problemas capilares mais comuns. Confira cinco cuidados básicos e eficientes para tratar bem seus fios:

1. Frizz

Para combater o frizz, passe uma dose pequena de sérum de finalização ou de um finalizador que inclua óleos de tratamento em sua composição nas mãos. Depois, vá soltando delicadamente os fios com as mãos abertas. Eles ganham um balanço bonito e o frizz diminui bastante. Também evite lavar o cabelo todos os dias, prática que tira a gordura natural dos fios e desalinha as cutículas, forçando-as para cima. A longo prazo, o hábito aumenta o frizz e favorece a quebra.

Leia também: 6 transformações para renovar o cabelo sem radicalizar

2. Ressecamento

Principalmente no inverno, evite o banho extremamente quente. “Abusar da temperatura da água retira em excesso a camada de gordura, que funciona como proteção, contribuindo para o ressecamento”, explica a dermatologista Suzy Rabello, do Hospital Bandeirantes, em São Paulo. E hidrate! Há máscaras de hidratação poderosas feitas para usar no banho mesmo, em apenas 15 minutos.

3. Pontas duplas

A principal causa das pontal duplas é o ressecamento, que faz com que as cutículas do fio se abram e se multipliquem em diversas terminações. Para evitá-las, hidrate o cabelo com produtos que contenham óleos como argan, monoï, oliva, macadâmia e ojon. Remover as pontinhas, a cada três meses, também facilita a manutenção dos cabelos. O atrito com o travesseiro durante a noite também pode destacar as pontas duplas. A solução é aplicar um óleo ou finalizador e massagear até que sejam completamente absorvidos.

Leia também: 5 jeitos infalíveis de acabar com as pontas duplas sem cortar o cabelo

4. Falta de brilho

Além de manter o brilho natural dos cabelos, banhos frios evitam a oxidação acelerada dos fios tingidos, prolongando a cor do cabelo por mais tempo. Para passar longe dos fios opacos, aposte novamente em produtos com óleos de tratamento: séruns, finalizadores ou sprays.

5. Raiz com oleosidade excessiva

Use xampus de pH próximo ao do couro cabeludo (em torno de 5), que mantêm o equilíbrio e diminuem a agressão aos fios. Em casos mais severos, vale buscar versões específicas para cabelo oleoso, com ácido salicílico, piritionato de zinco ou óleo de melaleuca. Quem tem fios mistos também precisa investir em produtos para esse tipo de cabelo, prevenindo o efeito rebote, que aumenta a oleosidade na raiz. Aposte em um xampu transparente e hidrate com um condicionador potente, para balencear. No dia a dia, o xampu seco pode ser seu maior aliado. Aplique uma pequena quantidade, espere alguns segundos e penteie como de costume.