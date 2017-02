Vovó de 92 anos emociona ao ser madrinha em casamento da neta

A canadense Rachel Amanda May se casou em agosto passado em uma charmosa cerimônia no quintal de sua casa. Para o papel de madrinha, escolheu a avó, de 92 anos. No país, é comum que as madrinhas sejam jovens amigas da noiva e solteiras. Na sexta-feira (17), Rachel compartilhou uma foto encantadora da vovó-madrinha na rede social Reddit, fazendo enorme sucesso e recebendo comentários surpresos.

A postagem foi feita em lembrança ao Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro – que marca o dia dos namorados em muitos países e a avó de Rachel completaria 67 anos de casamento com o já falecido marido.

Leia também: ‘Adote um Avô’: projeto quer combater a solidão de pessoas idosas

“Ela é a mais linda mulher que já conheci e todos deveríamos desejar estar como ela aos 92 anos”, comentou Rachel sobre a escolha. “Ela nada mais de mil metros por semana, dança e mora sozinha”, disse a jovem ao ser questionada sobre os segredos da vitalidade da avó.

Leia também: Conheça a vovó rainha da técnica de contorno facial