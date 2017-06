“Espero que minha filha seja como você”, mães elogiam Maisa Silva

“Já está na hora de você arrumar um namorado.” Não é de hoje que essa frase é recorrentemente ouvida por meninas adolescentes. Apesar do constrangimento, muitas ficam caladas e até mesmo riem diante da provocação, mas a atriz e apresentadora Maísa Silva, 15 anos, resolveu fazer diferente e responder. Enquanto muitos criticaram a atitude da menina, atualmente no ar na novela Carinha de Anjo, várias mães de meninas demonstraram ter ficado felizes com o posicionamento dela.

“Você está com 15 anos e eu tenho notado que você não consegue arrumar namorado”, disse o dono do SBT Silvio Santos durante participação de Maisa no Jogo das 3 Pistas, no último domingo (18), ao lado do colega de emissora Dudu Camargo, de 19 anos. Durante quase 20 minutos, os dois tentaram convencer a menina a dar uma chance ao apresentador do jornal Primeiro Impacto.

“Se for para isso, eu posso ir embora. Eu não estou aqui para arrumar namorado, estou aqui para participar do programa“, disse Maisa já no início das brincadeiras. “Dá licença, Silvio. Isso é um ultraje, isso é constrangedor… Você me submeter a uma situação dessas. Eu estou aqui para jogar o jogo, vamos jogar?”, continuou. Mesmo assim, o patrão insistiu: “Vocês podem casar e daqui a um ano ter um filho. Você vai ser uma mamãe jovem.”

A atriz continuou mantendo o sorriso no rosto, mas rebateu outra vez: “Eu tenho 15 anos e ele já quer que eu seja mãe. Pelo amor de Deus, só depois de eu já ter conhecido o mundo inteiro, ter viajado… E depois que você escolher outro pai porque esse não vai rolar”.

Acostumada com as provocações de Silvio Santos desde que era criança, Maisa pareceu não ter se importado tanto com o episódio. Antes do programa ir ao ar, ela publicou uma foto ao lado do Dono do Baú em seu perfil do Instagram, tirada no dia da gravação, anunciando sua participação no Jogo das 3 Pistas: “Hoje no programa do patrão <3”, escreveu na legenda. No entanto, após a exibição do quadro, a situação ganhou uma repercussão maior do que foi imaginada.

Enquanto diversas pessoas usaram as redes sociais para elogiar o posicionamento forte e empoderado de Maísa, como a atriz Klara Castanho, 16 anos, que escreveu no Twitter “A maior parte da sociedade não está pronta para a sinceridade, se contenta com a superficialidade. GirlPower”, muita gente optou por criticar a menina. A apresentadora Sonia Abraão, por exemplo, chamou Maisa de “mimada e mal educada”. Diante dos ataques, ela não abaixou a cabeça e decidiu se posicionar mais uma vez.

Na noite de terça-feira (20), Maisa publicou uma mensagem sobre o caso em suas redes sociais. “Minha apresentação no Programa Silvio Santos está sendo motivo de questionamento e ataques nas redes sociais. Isso é comum, pois vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas todos os dias“, disse ela na introdução do texto.

“Com certeza, uma parcela dos telespectadores, gostariam que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo”, escreveu Maisa sobre a dificuldade de as pessoas entenderem a importância do consentimento para esse tipo de ação. “Até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não, é não!“, reforçou.

Leia o texto completo de Maisa:

Não demorou para que muitas pessoas apoiassem sua atitude nos comentários da publicação – tanto no Facebook quanto no Instagram. Entre elas, diversas mães de meninas demonstraram felicidade de se existir uma ídola teen como Maísa para servir de inspiração para suas filhas. Leia alguns dos comentários:

“Você tem toda razão, tenho uma filha de oito anos e espero que ela tenha com 15 atitudes louváveis como você, parabéns continue assim, ela te ama e um dia sonha em te conhecer”, escreveu Michele Gomes.

“Maisa, continue sendo essa menina íntegra, com personalidade própria, admiro demais a pessoa que você é e espero que minha filha Julia de 10 anos seja como você, íntegra, digna e verdadeira!”, comentou Cristiane Alves.

Já Célia Trevisan disse: “É por isso que eu amo essa menina! Ma, você fez o que minhas filhas fariam, porque ensino para elas que não devem se curvar a vontade e imposição alheia. Posicionamento e educação juntos. Parabéns!”

“Parabéns Maísa, mandou bem. Minha filha é superfã sua, te adora e se espelha em você. Ela vai fazer 15 anos”, escreveu Rose Teles.

Josi Gomes comentou: “Eu achei o máximo! Maísa, você se impôs e não se deixou intimidar com uma situação que a estava constrangendo, ensino minha filha de 16 anos a ter opinião a ter voz, nesse mundo machista e eu estranharia se você aceitasse tal “brincadeira” amei tudo que vi!”

Assista ao episódio em que Maisa rebate o patrão Silvio Santos: