Esposa de Michael Bublé se abre sobre luta contra câncer do filho

A atriz argentina Luisana Lopilato, 29 anos, esposa do cantor Michael Bublé, anunciou, durante a coletiva de imprensa de seu novo filme (Those Who Love, Hate), em Buenos Aires, nesta segunda-feira (10), que seu filho mais velho tem se recuperado bem do câncer.

“Para mim, é difícil falar sobre isso porque é muito recente e ainda estou um pouco sensível com o assunto. A recuperação do meu filho é um longo processo, como vocês sabem, e ele precisa continuar com os checkups, mas nós estamos muito felizes. Queremos pensar no futuro, em vermos nossos filhos crescerem. Graças a Deus meu filho está bem”, comentou Lopilato ao The Daily Express.

A atriz também refletiu sobre como o câncer a ajudou em apreciar cada dia e a valorizar mais a vida, além de agradecer a todo o apoio dos fãs e de pessoas ao redor do mundo desde que anunciou a doença do filho. “Quero agradecer por todas as orações e pelo amor de vocês. Quero que saibam que tudo o que fizeram nos ajudou muito. O amor é evidente quando me para nas ruas. é maravilhoso saber que você não está sozinha e que as pessoas te amam”, disse Lopilato.

Além disso, ela ainda explicitou que sua fé e religião também foram importantes fontes de força não só para ela, como também para seu filho. “Eu me tornei mais forte para que meu filho pudesse melhorar. Eu transmitia isso”, completa.

A mãe teve que interromper as filmagens do novo filme para se concentrar no tratamento de Noah em Los Angeles, mas, por conta da força de seu filho e de sua melhora, ela conseguiu retornar à Argentina para finalizar o projeto. Ela também agradeceu a toda equipe do filme que a acompanhou e ajudou durante os tempos difíceis.

Já em fevereiro Michael Bublé e Luisana Lopilato haviam publicado no Facebook notícias sobre a melhora do filho:

“Estamos muito gratos por informar que nosso filho, Noah, está progredindo bem durante os tratamentos e os médicos estão bem otimistas com relação ao futuro no nosso pequeno. Ele tem sido muito valente e nós continuamos inspirados pela sua coragem. Agradecemos a Deus pela força que ele nos deu. Nossa gratidão aos médicos e cuidadores não pode ser colocada em palavras”, diz o depoimento.