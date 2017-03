E se uma mãe fosse interrompida pelos filhos em entrevista?

Nas últimas semanas, tornou-se viral nas redes sociais um vídeo da rede BBC de Londres em que o professor Robert E. Kelly é entrevistado ao vivo. Ele está em seu escritório falando sobre a situação política da Coreia do Sul quando sua filha Marion, 4 anos, entra alegremente na sala, seguida pelo irmão mais novo em um andador e, por fim, por uma mãe desesperada em tirá-los da cena. Algumas paródias surgiram desde então; uma delas questionando com humor a sobrecarga de tarefas a que as mulheres são designadas.

Leia também: Filhos invadem entrevista ao vivo de professor no Reino Unido

No novo vídeo, produzido pelo programa ‘Jono and Ben’, da Nova Zelândia, uma mulher é entrevistada. Quando a filha entra na sala, ela pega a menina no colo; logo entra o bebê e ela o distraí com um bebê. Surgem novas tarefas, como limpar uma privada, assar um frango e desarmar uma bomba. A entrevistada concluí todas elas sem interromper a entrevista. Até seu marido entra perguntando onde está sua meia.

O vídeo recebeu milhares de comentários, principalmente de mulheres refletindo sobre o acumulo de funções e como seria a repercussão do vídeo caso uma mulher estivesse no lugar de Kelly: “Eu trabalho em casa e preciso me virar quando meu marido deixa nosso filho entrar no meu escritório enquanto estou em ligações com clientes.