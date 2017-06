Corte de verba da prefeitura do Rio suspende Carnaval

A Liesa (Liga das Escolas de Samba) do Rio de Janeiro anunciou em nota oficial, nesta última quarta-feira (14), que o corte de 50% da verba da Prefeitura destinada ao Carnaval de 2018 inviabilizará os desfiles das escolas de samba.

Jorge Castanheira, presidente da instituição, organizou uma reunião após o comunicado realizado pelo atual prefeito da capital carioca e bispo da igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivela, nesta última segunda-feira (12). No entanto, a audiência foi desmarcada por Crivela em razão de uma viagem. Um novo encontro está previsto para ocorrer no início da semana que vem.

Muitos amantes da maior festa brasileira lamentaram a suspensão dos desfiles. Marcelo Alves, presidente da RioTur, o órgão da Secretaria Especial de Turismo do Rio, declarou que está trabalhando em conjunto com a Liesa para encontrar soluções palpáveis para que o Carnaval do ano que vem seja realizado “da melhor forma possível”.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Crivela, o valor do corte aumentará o repasse de verba destinado à construção de 158 creches conveniadas com a prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2017, as escolas de samba receberam cerca de 24 milhões para os desfiles.

Confira abaixo na íntegra o comunicado divulgado pela Liesa:

Foi com surpresa que as Escolas de Samba do Grupo Especial da LIESA tomaram conhecimento da decisão do Exmo. Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o apoio financeiro para a produção dos Desfiles do Carnaval de 2018.

Considerando os enormes benefícios econômicos, financeiros, de geração de empregos e de renda, além da valorização da imagem da Cidade do Rio de janeiro e do Brasil;

Considerando, também, o aumento substancial de arrecadação de impostos e receitas diretas e indiretas proporcionadas durante o período de preparação e realização dos desfiles carnavalescos;

Considerando, mais, que tal medida anunciada trará graves consequências para a produção do espetáculo, tornando inviável a realização do mesmo, nos moldes em que é anualmente apresentado;

Considerando ainda, a visita do então candidato a Prefeito à sede da LIESA, firmando o compromisso de manter a subvenção para as Escolas de Samba, no mínimo nos moldes do ano anterior, com a perspectiva de possíveis acréscimos, visando o engrandecimento do espetáculo.

Diante do acima exposto, as Escolas de Samba do Grupo Especial, representadas por seus Presidentes abaixo assinados, vêm esclarecer a opinião pública que, em reunião realizada na sede da LIESA, no dia 14/06/2017, chegaram a conclusão que, a prevalecer a decisão do Exmo. Sr. Prefeito Marcelo Crivella, ficarão inviabilizadas as apresentações das Escolas de Samba, no Carnaval de 2018.

Em face dos fatos narrados, as Escolas de Samba aguardam o agendamento, o mais breve possível, da audiência já solicitada anteriormente com o Exmo. Sr. Prefeito e os Presidentes das Escolas de Samba e da LIESA, com o objetivo de se encontrar uma solução para o problema, tendo em vista a gravidade dos fatos.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017.