Após sequestro, menino de 4 anos diz que está ‘bem’

Na noite desta terça-feira (16), um carro com mãe e filho foi roubado na saída de um hospital em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A dona de casa Kate da Silva viu dois criminosos levarem o veículo com o filho Enzo, de 4 anos, dentro.

A polícia foi chamada e perseguiu os bandidos por mais de 20 quilômetros. Depois de duas horas, mãe e filho puderam se reencontrar. “Comecei a gritar: pode levar o carro. Só deixa o meu filho. Eu só quero tirar o meu filho”, disse Kate.

No momento da abordagem, a mãe saiu do carro mas não conseguiu retirar o filho da cadeirinha, no banco de trás. “Imaginei que iam jogar meu filho. Falei olhando nos olhos deles: pelo amor de Deus, deixem eu tirar meu filho. Eu estou levando meu filho pro hospital, ele está passando mal“. Foi nesse momento que um dos criminosos a empurrou, entrou no veículo e acelerou.

Uma testemunha chamou a polícia, que deu um alerta para as equipes que estavam na região. PMs do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) viram o carro passar na Avenida Brasil e iniciaram a perseguição.

O pesadelo ocorreu na porta do Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Não havia vaga para internação na unidade e a mãe iria levá-lo para outro hospital. Na hora de sair do estacionamento, foi abordada pelos dois assaltantes armados, que estavam à pé.

Depois do susto, Kate falou, em entrevista ao G1, que não sente raiva dos criminosos. “Sinto pena. Só pena. Se eles voltassem aqui, eu falaria: leva o carro, pode levar, mas deixa meu filho”. O menino disse que está se sentindo “bem” por ter sido encontrado: “minha mãe me achou”.