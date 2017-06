3 modos muito diferentes de usar maxijaqueta jeans e arrasar

Charmosa e bastante em alta, a versão oversized da clássica jaqueta jeans permite várias sobreposições – tendência moderna e especialmente útil para dias de temperatura oscilante no início do inverno. Confira como usar a peça em visuais versáteis:

Vestido longo

O vestido longo de veludo molhado é combinado com o jeans, despojado e informal.

Três camadas

Opção para dias em que, entre a manhã e a noite, a temperatura tende a variar muito. A maxijaqueta é sobreposta a camisas mais leves.

Braços livres

Dobrada e com calça pantacourt, a jaqueta completa o look para dias de inverno pouco rigorosos e com sol tímido.

