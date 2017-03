10 maneiras diferentes de aderir pochete ao look

1. Animal print

Engana-se quem pensa que pochetes precisam ser discretas e nada estilosas. Se você é uma pessoa que adora investir no visual e que acredita que cada item é importante na hora de compor o look, então um acessório com estampa de cobras pode se tornar um ótimo aliado. A bolsa combina muito bem com peças em tons pretos e brancos, como saias listradas e blusinhas pretas.

2. Bordada

Se você procura cores mais suaves, mas ainda quer inovar na hora de escolher a sua pochete, a dica é optar por tons próximos ao rosa claro. O acessório será evidenciado pelo detalhes do bordado de pedras e linhas em relevo, que dão um toque especial bolsinha.

3. Tigresa

Se as estampas de cobras ajudam a realçar as pochetes, as de oncinha também desempenham a mesma função. Porém, ao contrário da primeira opção, as pintinhas felinas cabem melhor na composição de um look mais casual, como uma jaqueta de couro preta, camiseta da mesma cor, calça jeans e scarpin.

4. Pretinho básico

Para quem tem a pegada mais rock and roll, a tradicional pochete de couro preta combina muito bem com uma jaqueta do mesmo material, aquela camiseta de banda antiga e shorts escuros para arrematar o look.

5. Alto relevo

Para o dia a dia, a pochete ajuda é uma ótima maneira de guardar o dinheiro, celular e documentos quando uma peças como macacão e jaquetas jeans sem bolsos são os escolhidos para compor o look do dia.

6. Tiras de couro

O charme do look nem sempre está nas peças que você veste. Neste, a pochete e suas franjas são o centro das atenções.

7. P & B

Sabe aquele dia que você precisa sair, mas está calor e o que há de melhor para sanar o problema do clima quente no seu guarda-roupa é um vestido bem leve, porém sem bolsos? Nada melhor do que uma pochete para carregar tudo o que você precisa para o evento.

8. Delicada

Uma ida a praia – ou mesmo ao parque – pede pouco volume a ser carregado e mãos livres. Para que você não passe sufoco carregando peso desnecessário e nenhum desespero por sair desprevenida de casa, aposte em uma pochete como sua companheira de passeio.

9. Vinho

As pochetes também são ótima opção para montar o seu look de inverno. Se a composição das peças for basicamente em tons pastéis – como casacos e calças beges –, você pode investir em tons mais escuros para o acessório, como o vinho ou grená.

10. Hippie chique

Para os fãs de peças no estilo hippie, a pochete de couro marrom vai cair como uma luva em seu guarda-roupa. O assessório carrega um ar mais rústico e simples ao look, sem deixá-lo agressivo. O item fica perfeito com saias longas de algodão, camisetas regatas (ou mesmo blusinhas de alcinhas) e muitos acessórios – como pulseiras, anéis, colares e brincos – que ajudam a trazer mais sofisticação ao visual.