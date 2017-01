Victoria Beckham posta foto rara dos quatro filhos com o marido

A cantora Victoria Beckham, 42 anos, publicou uma foto em sua conta no Instagram que traz uma rara aparição de seus quatro filhos com o marido, o ex-jogador David Beckham, 41 anos.

O clique mostra Romeo, Harper, Cruz, e Brooklyn dando um abraço apertado (e muito fofo) no pai. “Eu acho que eles o amam. Nós te amamos @davidbeckham” escreveu a Posh Spice , na legenda da foto.

I think they love him! We 💜 you @davidbeckham X VB 🙏🏻 A photo posted by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jan 30, 2017 at 12:06am PST

Apesar de Brooklyn, 17 anos, e Cruz, 11 anos, aparecerem mais na mídia por conta de suas carreiras de modelo e cantor, respectivamente, os outros dois irmãos – Romeo, 14 anos, e a caçula Harper, 5 anos – não são vistos com muita frequência nas redes sociais dos pais.

O filho mais velho do casal ficou ainda mais em destaque na imprensa por seu relacionamento com a atriz Chloë Grace Moretz e por investir na carreira de modelo e ator, enquanto Cruz ganhou repercussão por ter iniciado sua atividade no mundo da música com o mesmo empresário que o cantor Justin Bieber.

Love this one ❤️ A photo posted by bb (@brooklynbeckham) on Jul 6, 2016 at 2:27am PDT

#tbt to recording #IfEveryDayWasChristmas 😜@globals_make_some_noise A video posted by Cruz Beckham (@cruzbeckham) on Dec 8, 2016 at 12:04pm PST

Assim, a imagem compartilhada por Victoria chamou a atenção por reunir todos os descendentes do clã Beckham em uma única foto junto do pai.

