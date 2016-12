Veja as primeiras fotos do elenco da novela “A Força do Querer”

Foram divulgadas, nesta terça-feira (27), as primeiras fotos das gravações da nova novela das 9 da Rede Globo, A Força do Querer. Nos cliques, parte do elenco já aparece à caráter de seus personagens que integram a trama escrita por Glória Perez.

Segundo informações divulgadas pela própria emissora, a novela tratará de questões inerentes a todo ser humano: o sonho, o desejo, o querer. A história, que trará o par romântico Caio (Rodrigo Lombardi) e Bibi (Juliana Paes) também apresentará ao telespectador dilemas relacionados à tolerância, diversidade e os limites éticos e morais acerca dessas questões.

Caio, personagem de Rodrigo Lombardi, é um advogado que abandonou seu emprego em uma empresa brasileira de renome para ir aos Estados Unidos, após término com Bibi. Quinze anos depois da separação, ele retorna ao Brasil. Mas a personagem de Juliana Paes já se casou com Rubinho, na pele de Emilio Dantas — mas a relação dos dois começa a ruir com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal.

A novela também conta com a participação de Edson Celulari como Dantas, Fiuk como Ruy, Ísis Valverde como Ritinha, Dan Stulbach como Eugenio e Paolla Oliveira como a policial Jeiza. A novela irá ao ar em abril.