Rodrigo Hilbert irá depor sobre abate de filhote de ovelha

Em março do ano passado, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, 37 anos, provocou polêmica ao abater, tirar a pele e e assar um filhote de ovelha em seu programa Tempero de Família, no GNT. Agora, ele terá que prestar depoimento na 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, depois de ter sido denunciado por um ONG de proteção aos animais de Santa Catarina.

O episódio em questão era sobre a realidade dos produtores rurais em Santa Catarina. Nele, Hilbert abate um borrego de cerca de seis meses de idade e, com o auxílio de um fazendeiro, tira a pele do animal e o fatia para, em seguida, assá-lo. As cenas geraram indignação nas redes sociais. “É assim que se mata um carneiro que depois vai parar no supermercado. Não adianta achar que a carne chega à nossa mesa sem ter que fazer isso. O animal tem que ser abatido”, comentou o apresentador no programa.

O público fez um abaixo-assinado para que o programa fosse retirado do ar. Hilbert até tentou se desculpar, mas não adiantou muita coisa. “Porque ele assassinou ao vivo uma ovelha filhote, assassinou sorrindo, mostrando como é psicopata, monstruoso. Relatos de crianças que assistiram e não param de chorar, e perderam o apetite, e adultos também”, dizia o texto da petição.

Procurado por EXAME.com por meio de sua assessoria de imprensa, o apresentador informou que não irá se pronunciar novamente sobre o assunto.