4 sinais de que o seu cabelo precisa de cuidados

Estamos tão acostumadas a correr no dia a dia para dar conta de todos os compromissos, que mal reparamos nos sinais que os nossos fios nos dão de que estão precisando de cuidados.

De tempos em tempos, eles exigem uma atenção extra, assim como os filhos, o marido, o trabalho. Descobrimos e revelamos quais são os principais sinais de que está na hora de investir em um tratamento intensivo de hidratação. Agora é só ficar atenta:

1. Frizz: o cabelo novo não tem peso suficiente para acompanhar o resto e fica rebelde. “Geralmente, o frizz acontece por conta da quebra ou queda dos fios, por fatores como uso de secador e chapinha, tintura e até mesmo estresse”, explica Fabinho Araújo, hair stylist do Criar, de São Paulo (SP). O profissional orienta a não prender os fios molhados nem usar presilha com “dentes”, que danificam ainda mais os cabelos. Aposte nos elásticos encapados e até mesmo nos grampos.

2. Pontas duplas e ressecadas: é quando o cabelo fica com aspecto de “vassoura”. O hair stylist esclarece que isso acontece porque as escamas (que compõem a camada externa dos fios) se abrem e não conseguem absorver água e nutrientes. O cabelo fica opaco, isto é, não reflete a luz, e embaraça muito. “Pontas duplas e ressecadas precisam de nutrição e maciez. Por isso, invista em produtos que ajudem a selar as cutículas”, pontua Fabinho.

3. Cabelo quebradiço: os fios perdem a hidratação natural por conta do uso do calor do secador, chapinha ou babyliss e tendem a quebrar com mais facilidade. “Antes de usar qualquer um desses itens, aplique um protetor térmico, e hidrate os fios em casa uma vez por semana”, ensina o profissional.

4. Efeito elástico: é quando esticamos os fios e eles quebram. “Isso acontece quando a fibra do cabelo perde a elasticidade e a umidade natural, geralmente por excesso de químicas – coloração, alisamento, tintura”, informa Fabinho Araújo. O especialista aconselha a adotar um intervalo maior nos processos químicos, sendo três a quatro meses o período indicado para se fazer uma nova descoloração e o cabelo conseguir se recuperar. “Nesse tempo, você pode usar as máscaras coloridas para manter a cor dos fios e investir apenas em retoques”, recomenda. Outra alternativa é o uso de produtos que reparam e restauram danos capilares, como DD Cream.

Cuidados constantes

Ninguém precisa parar a vida nem gastar muito dinheiro para ter cabelos bonitos e saudáveis. Cuidados simples do dia a dia, como o uso de produtos adequados para cada tipo de fio ou desenvolvidos para um benefício específico, seguindo as indicações do fabricante para aplicação, já fazem diferença.

A OX, por exemplo, conta com linha específica para promover hidratação dos fios, com mais brilho e maciez. À base de um complexo de ingredientes vegetais composto por amaranto, chia e quinoa, o shampoo e o condicionador OX Hidratação Prolongada oferecem benefícios para todo cabelo tipo de cabelo, levando à prevenção de todos os problemas citados acima.