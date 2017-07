O cabelo de Kate Middleton está mais curto (e lindo) do que nunca

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, surgiu com um novo corte de cabelo na manhã desta segunda-feira (3) durante um dos eventos de abertura do torneio de Wimbledon. Depois de muito tempo com os fios longos, optou pelo comprimento médio, na altura dos ombros, ao estilo long bob.

Como de costume, também apostou em uma escova modelada para finalizar o penteado. Com pontas irregulares, mas sem franja, o corte é o mais curto que já usou desde que entrou para a Família Real.

Nas redes sociais, os seguidores do perfil oficial do Palácio de Kensington elogiaram o visual da princesa. “Ela está perfeita com este cabelo” foi uma das frases mais proferidas pelos internautas.

Como copiar o cabelo de Kate Middleton?

Peça ao cabeleireiro que corte uma base predominantemente reta na altura dos ombros, mas que repique as pontas para dar leveza ao comprimento. Voilà!