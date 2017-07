Esses produtos deixarão seu hidratante comum mais potente

O que já é bom pode ficar melhor. Esse é o lema da nova geração de cosméticos e procedimentos estéticos voltados para intensificar os resultados de diferentes tratamentos dermatológicos (para o combate ao envelhecimento e a remoção de manchas, por exemplo).

Eles são os chamados boosters (potencializadores, em inglês), essences (ou essências) e drug delivery (de entrega de medicamento) e atuam como uma preparação para o que será usado em seguida (ácidos ou vitaminas), que acaba tendo o efeito intensificado.

Algumas opções apresentam maior concentração de ativos do que cremes comuns, reforçando o tratamento. Outras deixam a pele mais permeável para absorver o próximo produto. “Elas somam benefícios ao creme de uso habitual, sem mudar muito a rotina de cuidados”, diz a dermatologista Valéria Campos, de São Paulo. Entenda a diferença entre as três e veja como usá-las para aproveitar melhor os produtos que você já tem em casa.

Boosters

São cosméticos compostos de um único ativo muito concentrado (como vitamina C, ácido hialurônico ou mix de ômegas), que, sozinho, já tem ação antirrugas, antimanchas ou energizante. Se usados em conjunto com outro produto, reforçam a ação deste.

“Por questão de textura ou compatibilidade, esses ativos não poderiam ser utilizados em cosméticos comuns nessa forma mais potente; por isso, ficam separados”, diz Joyce Quenca, pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.

Essences

Parte fundamental do ritual de beleza das orientais, as essences possuem textura aquosa, mais fluida que a do sérum, e devem ser aplicadas no rosto após o último passo da limpeza (normalmente o tônico) e antes do creme anti-idade.

Elas também trazem ativos potentes, mas seu grande propósito é aumentar a permeabilidade da pele. “Essas loções têm ativos hiper-hidratantes, que deixam o tecido mais receptivo aos produtos que vêm a seguir”, diz a dermatologista Karla Assed, do Rio de Janeiro.

Drug delivery

A técnica, feita em consultório, se propõe a facilitar a entrada de produtos na pele com a ajuda de microagulhas, laser ou injeções. “Elas abrem caminho para que os ativos penetrem mais profundamente e sejam mais eficientes”, explica Assed.

Depois disso, é feita a “inserção” de substâncias (como antioxidantes e hidratantes). “De quebra, as microlesões formadas pelo laser ou pelas agulhas forçam a pele a trabalhar para se regenerar”, diz. Com isso, aumentam a produção de colágeno e elastina, que proporcionam mais firmeza ao rosto.

