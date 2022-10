Priscila Jesus e os sabores e saberes do cerrado goiano

Fazer cumprir a missão social da terra. Produzir alimentos, saberes e sabores. Essa é a missão e o trabalho de Priscila Jesus, de 30 anos, que, ao lado dos pais e da irmã, transformou o sítio da família em Mineiros, interior de Goiás, num local de turismo de base comunitária. Localizado na região do Pinga Fogo, cercado por grutas, trilhas e piscinas naturais, o sítio Ebenézer conta com um camping que serve de base para os viajantes explorarem as belezas naturais. “Por isso, decidi criar o roteiro cultural e gastronômico Sabores e Saberes do Cerrado Goiano, no qual levo esses turistas para conhecerem tudo o que é fabricado e cultivado na comunidade, levo eles nas casas dos meus vizinhos, conhecer suas histórias e seus produtos, experimentar seus alimentos… Assim, levamos renda para outras famílias”, conta Priscila. Ela é mais uma empreendedora de um grupo de mulheres incríveis que você conhece no projeto Potencializadoras, uma parceria especial entre CLAUDIA, PretaHub e Meta.

“Além dos passeios ecológicos, os visitantes têm a oportunidade de colocar a mão na terra, colher pimentinhas, viver, de fato, a experiência do campo”, destaca Priscila. Ela conta que uma das atividades que mais faz sucesso é a fabricação e degustação da bolacha de baru, uma castanha típica da região.

E as delícias feitas pelas mãos de Priscila e sua família também entram nesse roteiro saboroso. Ela e o pai, Selmison, têm uma horta. A irmã, Sabrina, cultiva e produz diversos tipos de chá, e a mãe, Zenaide, tem uma pequena empresa de agropanificação, que fornece pães para a merenda escolar na região. “Isso é só um exemplo de como 80% dos alimentos que chegam nos pratos dos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar”, destaca Priscila.

O sítio Ebenézer fica num assentamento do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), uma conquista após mais de 20 anos de luta familiar na reforma agrária. Por isso, essa causa é tão cara a Priscila. “Existe muito preconceito e desinformação. As pessoas acham que é invasão de terra, mas não. A reforma agrária é uma proposta justamente de fazer cumprir o papel da terra, que é produzir. O que o INCRA faz é comprar terras improdutivas de latifundiários e assentar ali famílias que precisam de um chão para viver e ganhar o pão”, explica.

Esse é mais um aprendizado que os turistas levam ao visitar o sítio. Tudo temperado por um forte sentido de comunidade. “Sempre tivemos esse sentido de crescer em conjunto. Não adianta minha família prosperar e meus vizinhos, não”, diz Priscila. Foi justamente sua ideia de criar o roteiro cultural e gastronômico da região que lhe rendeu o apoio do PretaHub. Graças ao investimento, o camping, que antes tinha capacidade de receber até 20 pessoas por vez, passou por uma ampliação e melhoria das instalações, podendo acomodar, agora, 50 pessoas ao mesmo tempo.

Priscila celebra que o projeto de desenvolvimento comunitário tem feito com que cada vez mais jovens que, assim como ela e sua irmã, tiveram que sair da região para estudar, regressem à comunidade para ajudar no empreendimento conjunto. “Assim, fortalecemos essa agroeconomia familiar, circular, comunitária”, sorri.

O projeto Potencializadoras é uma parceria do PretaHub, da CLAUDIA e da Meta para contar histórias de mulheres negras empreendedoras. A fotógrafa baiana Helen Salomão e Wendy Andrade se uniram para retratar 15 mulheres que fazem parte da Aceleração de Negócios de Empreendedoras Negras, iniciativa idealizada pela Meta e pela PretaHub.