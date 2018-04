Viúva diz que evita ver cenas de Domingos Montagner

Domingos Montagner morreu em setembro de 2016, nos intervalos de gravação da novela “Velho Chico”, da qual era um dos protagonistas. Dezenove meses depois, sua mulher, a produtora cultural Luciana Lima, diz que ainda evita ver cenas do marido, que foi levado pela correnteza do rio São Francisco quando estava com a atriz Camila Pitanga. O final de “Velho Chico”, por exemplo, está entre elas.

“Há muitas coisas do Domingos que eu não vi ainda. O que sou ‘obrigada’ a ver eu vejo, encaro como tarefa de trabalho, respiro fundo e vejo. Mas ainda não me sinto preparada emocionalmente para ver. Os últimos capítulos da novela, por exemplo, ainda não assisti. Claro que a gente escuta muitos comentários. Luiz Fernando [Carvalho, diretor de ‘Velho Chico’] achou uma alternativa de ter uma câmera objetiva, mas não consegui assistir aos últimos 15 dias de ‘Velho Chico’ e também não vi ‘Carcereiros‘”, revela Luciana ao F5.

DOCUMENTÁRIO

O marido fazia parte da companhia La Mínima, da qual Luciana também é integrantes desde 2000. Ela organizou uma exposição e produziu o documentário “Pagliacci”, que estreia em 26 de abril nos cinemas, para comemorar os 20 anos do grupo.

“Carcereiros” seria o próximo trabalho de Domingos Montagner na TV após “Velho Chico”. Na série, que também estreia no dia 26 na Globo, o ator faria o protagonista, agora vivido por Rodrigo Lombardi, amigo próximo de Montagner.

“Na época em que o Rodrigo recebeu o convite para substituir o Domingos, ele ficou extremamente abalado, lisonjeado. Eu também fiquei muito feliz por ele ter sido a pessoa escolhida, porque o Domingos tinha e tem um carinho muito especial por ele. Além da admiração como ator, tinha uma relação pessoal, de amizade. Acho que não poderia ter sido outra pessoa a substitui-lo dentro desse contexto inesperado”, avalia.

Luciana e Montagner tiveram três filhos, que hoje têm 7, 11 e 15 anos.