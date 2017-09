Nesta sexta-feira (15), completa um ano da morte do ator Domingos Montagner. A amiga e colega de trabalho, Camila Pitanga, 40 anos, que estava com ele quando Montagner desapareceu no Rio São Francisco, fez uma homenagem em seu perfil do Instagram.

“O céu azul, o canto dos pássaros misturada aos sons da cidade que amanhece. E se fez um ano de sua passagem amigo, um ano de luta para seguir com dignidade”, escreveu na legenda. “O amor que recebo das minhas filhas, do meu namorado, pai, mãe, sobrinhas,irmão, irmã, minhas amigas e amigos, todos me fortalecem a alma. Nada se apaga, cada gesto de solidariedade está gravado em mim e agradeço com muito, mas muito amor a todos que se manifestaram. Em especial a Lu que me mostrou a força e generosidade que a vida pode ter. Que você esteja em paz.”

