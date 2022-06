Tamanho mini! 14 itens indispensáveis para ter na bolsa

Antes de sair de casa sempre fazemos aquele check-list mental do que levar na bolsa, mas existem itens de beleza indispensáveis. Além disso, é essencial manter a organização e deixar de lado o que é desnecessário, afinal a sua bolsa precisa ser funcional e não te deixar na mão ao longo do dia. Pensando nisso, separamos 14 produtos perfeitos. A lista com mini itens de maquiagem, até carteira e mini kit de costura, confira:

1- Mini delineador Benefit, R$89,00. Compre aqui

2- Escova Pop Up Brush com espelho, Ricca, R$29,25. Compre aqui

3- Mini Pó bronzeador Benefit, R$119,00. Compre aqui

4- Kit com 4 mini esponjas para face, R$79,00. Compre aqui

5- Mini máscara de cílios Better Than Sex, Too Faced, R$109,00. Compre aqui

6- Mini paleta de sombras Orgasm Nars, R$199,00. Compre aqui

Continua após a publicidade

7- Kit Mini Pincéis para Maquiagem Intense, R$79,90. Compre aqui

8- Duo Viagem Patauá Hidratação Equilibrante, R$41,80. Compre aqui

9- Kit Costura, Western, 20 Peças, R$23,19. Compre aqui

10- Océane Mini Facial Cleaner, R$85,90. Compre aqui

11- Carregador Portátil 10000mAh, R$99,90. Compre aqui

12- Nécessarie, Prata, Mariana Saad, Océane, R$87,99. Compre aqui

13- Carteira de Couro Grande para Cartões Baellerry, R$169,90. Compre aqui

14- Hidratante Labial Nivea Amora Shine, R$14,90. Compre aqui