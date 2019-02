Veja como a Superlua do dia 19 pode te afetar

A primeira Superlua de 2019 deve acontecer terça-feira (19). E é sua energia que a torna ainda mais especial. A Lua entrará em Virgem, em oposição ao Sol, já que o astro entra em Peixes no mesmo dia.

O nome vem de sua proximidade com a Terra, deixando-a muito maior, aos nossos olhos, do que o usual. Mas a visão do fenômeno será ainda mais especial na faixa das 18h, quando o satélite estiver perto da linha do horizonte, além de expandir energia.

Além da lunação, teremos uma conjunção de Saturno com Vênus, o que trará benefícios para o âmbito afetivo das pessoas. Virgem, sexto signo do zodíaco, é conhecido por ser leal, prático e muito trabalhador.

Uma Lua Cheia já potencializa todos esses atributos do signo. Mas uma Superlua, por ser um fenômeno muito poderoso, deve tornar tudo duplamente mais forte.’

Ao Express, o astrólogo Jamie Partridge, do AstrologyKing.com, conta que a Superlua promete ser “excitante, aventureira e sexy“. E, como estará em oposição ao Sol, conflitos internos e sentimentos mistos podem vir à tona, trazendo tensão indesejada.

O astrólogo ainda explicou que o fenômeno, em Virgem, estará em conjunto com Regulus, uma estrela brilhante na constelação de Leão. Isso sugere que a combinação trará confiança e independência no momento.

Durante a Superlua, você também pode sentir um forte desejo de se libertar. Isso graças à influência de Marte e Urano em conjunto. “No entanto, os aspectos harmoniosos do Sol e da Lua diminuem o risco de comportamento imprudente”, explica Jamie.

“Isso significa que você pode deixar seu cabelo solto e correr alguns riscos”, diz. “Deixe a Lua Cheia do dia 19 apimentar sua vida com mudança, emoção e aventura.”

Segundo especialistas na área, ainda que os sentimentos sejam intensificados pela Lua, o alinhamento entre Saturno – o planeta regente do amadurecimento e da responsabilidade – e Vênus – ajuda nas relações que buscam estrutura -, no dia 18, trará maturidade.

